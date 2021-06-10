«Фишка нашего санатория – это минеральная вода». Что ещё любопытного есть в здравницах Минской области?

Новости Беларуси. В Минской области вырос спрос на оздоровительные туры, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Заметна высокая активность не только белорусов, но и зарубежных гостей.

Санаторий в Любанском районе также открыл сезон. Оздоровительный комплекс позволяет принимать до 300 человек одновременно, однако для удобства постояльцев и в связи с антиковидными мерами число ограничили.

Сюда активно едут с проблемами органов дыхания и пищеварения. Сейчас особенно популярно восстановление после коронавируса. Курс лечения прошли уже более 200 человек. К услугам отдыхающих популярная янтарная комната, разнообразные водные процедуры, физиотерапия, целебная минеральная вода.

Анастасия Багинская:

Мы приехали впервые, но мы слышали от знакомых и друзей очень лестные отзывы. Конечно, читали в интернете про воду и приехали обязательно попробовать. Здесь море процедур для детей. Очень интересные такие, в городе не найдешь или придется долго искать, а здесь все на месте. Главное, что деткам нравится.

Василий Усик, директор филиала «Санаторий Рассвет-Любань»:

Фишка нашего санатория – это минеральная вода. Это аналог трускавецкой воды, это подтвердили ученые. И сегодня очень много людей приезжают именно для того, чтобы подлечить свои мочекаменные болезни, проблемы порешать эти. И сегодня в этом есть необходимость, и у нас есть такая возможность. Кроме того, среди немногих санаториев, мы решаем урологические проблемы нашего населения, как мужчин, так и женщин.