Прямой эфир

Генассамблея ООН одобрила резолюцию о сотрудничестве с ШОС – её поддержали 120 стран

06 сентября 2025 07:38
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Генеральная Ассамблея ООН одобрила резолюцию о сотрудничестве с ШОС. В поддержку выступили 120 стран, противниками стали 27 государств, еще 28 воздержались, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Соавторами резолюции стали Беларусь, Индия, Иран, Казахстан, Китай, Кыргызстан, Пакистан, Россия, Таджикистан и Узбекистан. В документе отмечается конструктивная роль Шанхайской организации сотрудничества в обеспечении мира и устойчивого развития, а также подчеркивается важность укрепления диалога и взаимодействия между системой ООН и организацией. Напомним, что на саммите ШОС в Тяньцзине по случаю 80-летия основания Организации Объединенных Наций было принято специальное заявление, призывающее к сохранению международной системы, ядром которой является ООН.

# ООН # Шанхайская организация сотрудничества

Другие новости рубрики

Все новости
Воскресенский: пока Зеленский не будет низложен, мирного трека не начнется
05 сентября 2025 19:34

Воскресенский: пока Зеленский не будет низложен, мирного трека не начнется

Азарёнок и Воскресенский прокомментировали истерику Туска из-за задержания их шпиона в РБ
05 сентября 2025 19:31

Азарёнок и Воскресенский прокомментировали истерику Туска из-за задержания их шпиона в РБ

Азарёнок о российском мессенджере: вам что лучше, ФСБ или ЦРУ?
05 сентября 2025 19:17

Азарёнок о российском мессенджере: вам что лучше, ФСБ или ЦРУ?