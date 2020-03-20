Депутат: «Иногда просто граждане, когда обращаются с какой-то проблематикой, не информированы в том или ином вопросе»

Игорь Марзалюк, ведущий СТВ: Если у нас так много хорошего, которое бросается в глаза всем, кто приезжает, почему тогда эта тема настолько обсуждаема? Это – раз. Второе – почему основной поток жалоб, я знаю как депутат, по своему округу я знаю, все подтвердят, идёт по проблематике ЖКХ?

Оксана Гайдук, заместитель председателя Постоянной комиссии по жилищной политике и строительству Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:

Тут есть две стороны медали. То есть иногда просто граждане, когда обращаются с какой-то проблематикой, они не информированы в том или ином вопросе. Поэтому здесь конечно, нам надо, всё-таки, повышать качество взаимодействия между сотрудниками, представителями ЖКХ, служб и самими гражданами. Поэтому когда граждане владеют информацией полной, то у них, конечно, вопросов меньше.

Например, что имеется в виду: вот у нас, как бы, пару лет назад из состава работ, выполняемых по капитальным ремонтам, были некоторые позиции исключены. Граждане об этом не знают. То есть, почему не знают? Где-то кто-то не доработал – не проинформированы. И когда идёт капитальный ремонт жилого дома, то, конечно же, у людей возникают, скажем, ну, по правильным соображениям, вопросы. То есть, почему не выполняется тот или иной вид работы.

Если людей информировать правильно и грамотно подводить, то здесь должны быть вот эти публичные обсуждения при начальном этапе проведения капитального ремонта жилого помещения. Граждане должны быть полностью информированы.