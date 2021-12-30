Уткин о проекте Конституции: «Будет гарантировать нам защиту прав, в том числе и от внешнего врага»

Новости Беларуси. Какие изменения обязательны в новой Конституции, а что нужно сохранить как гарант стабильности и успешного будущего? В Беларуси продолжается обсуждение проекта Основного закона страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В дискуссию активно включились парламентарии. Все же в случае принятия обновленного варианта им предстоит большая законодательная работа.
Виталий Уткин, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Необходимо нам, белорусам, принимать свой документ, свою Конституцию, которая будет гарантировать нам защиту прав, в том числе и от внешнего врага, который попытается вторгаться на нашу территорию. Чтобы мы юридически имели серьезный фундамент, защищали свою родину, как наши деды и прадеды. До последней капли крови. Поэтому для нас, белорусов, это наша страна, это наша Конституция и это наш референдум. И каждый белорус должен прийти и отдать свой голос, защищая свою страну, видя, насколько сегодня ослабли институты международного права. Которые по своей сути на международной арене должны были защищать. Я думаю, что Конституция как щит правовой и юридический. Возьмет такой определенный старт и для всех других государств, которые задумываются о своем национальном законодательстве, о своем народе.
«Я вижу такую силу правды в этом проекте». Что депутат Палаты представителей говорит об изменениях в Конституцию?