Уткин о проекте Конституции: «Будет гарантировать нам защиту прав, в том числе и от внешнего врага»

Новости Беларуси. Какие изменения обязательны в новой Конституции, а что нужно сохранить как гарант стабильности и успешного будущего? В Беларуси продолжается обсуждение проекта Основного закона страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В дискуссию активно включились парламентарии. Все же в случае принятия обновленного варианта им предстоит большая законодательная работа.