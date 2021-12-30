«Я вижу такую силу правды в этом проекте». Что депутат Палаты представителей говорит об изменениях в Конституцию?

Новости Беларуси. Какие изменения обязательны в новой Конституции, а что нужно сохранить как гарант стабильности и успешного будущего? В Беларуси продолжается обсуждение проекта Основного закона страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В дискуссию активно включились парламентарии. Все же в случае принятия обновленного варианта им предстоит большая законодательная работа.
Уткин о проекте Конституции: «Будет гарантировать нам защиту прав, в том числе и от внешнего врага». Читайте здесь.
Лилия Кирьяк, заместитель председателя Постоянной комиссии по образованию, культуре и науке Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Любой гражданин нашей страны, любой белорус, изучив, прочитав проект изменений, которые предлагаются в Конституцию нашей страны, увидит такое укрепление фундамента нашего будущего. Строительство нашего общества, нашего государства, будущего наших детей, наших внуков. Хочу сказать, наверное, не официальным языком, а от сердца. Я вижу такую силу правды в этом проекте. Силу веры, стабильности, справедливости. Силу добра, мира, потому что мы утверждаем, закрепляем, предлагаем на обсуждение людям нормы, которые закрепляют нашу безопасность. Мы утверждаем наше миролюбие. То есть мы говорим о том, что наша страна не проявляет никакой агрессии по отношению к другим странам. В то же время мы, мне кажется, что и верующие граждане нашей страны увидят тут христианские основы, духовные основы. Потому что закрепляются духовные традиции, духовные ценности нашей страны, вековой нашей истории.
Внести свой вклад в реальное государственное строительство может каждый. Проект изменений и дополнений Конституции опубликован в ведущих печатных СМИ. В интернете документ можно найти на Национальном правовом портале pravo.by. Там же есть возможность высказать свое мнение и внести предложения, заполнив соответствующую форму. К референдуму, который планируется на конец февраля, проект Конституции будет откорректирован с учетом всех мнений.