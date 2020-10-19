«Провокатор!» Воскресный марш в Минске глазами корреспондентов СТВ

Новости Беларуси. Минувшие выходные снова доставили дискомфорт минчанам. В ходе воскресных акций протеста по всей стране задержаны 280 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Мирные белорусы опасаются за свою безопасность из-за беспредела, который устраивают радикально настроенные участники протестов. Перекрытие главных транспортных артерий Минска, призывы к столкновению с силовиками и открытая агрессия под анархистскими флагами. В то время как «несогласные» гуляли, обычные люди не могли дождаться скорую помощь, добраться домой к детям.

Ксения Худолей, корреспондент:

Воскресный беспредел – своего рода наркотик для радикалов. Пошуметь, выпустить пар, бросить что-то тяжелое в сотрудников милиции... словить кайф. А после «отходить» от дозы агрессии в изоляторе и придумывать оправдания. Только весь этот оппо-притон разворачивается в самом центре страны. И страдают от таких «БЧБ-приходов» мирные люди.

Ксения Худолей:

Довести до белого каления дорожные провокации могут любого. Общественный транспорт меняет маршрут, станции метро закрыты, на дорогу выбегает непредсказуемая толпа. Хотела голубей, получилась клякса. Женщина из Молодечненского района разрисовала остановку Как по-вашему, дорогие «несогласные», должен в этом случае работать закон? Ведь именно в правовое поле вы так хотите ворваться и все поменять. Не получится, сначала нужно научиться соблюдать действующие правила, а уж потом кивать в сторону перемен. А то что получается, громить милицейские машины – да, кричать и провоцировать – да, признаться в преступлении – нет?

Нет, не участвовал. С девушкой вышли из кафе, пили кофе. Ну, я никогда не участвовал и участвовать не буду.

Ехал домой, вышел на станции метро «Октябрьская» попить кофе с ребятами и разойтись. Я слышал, что марш будет где-то на Партизанском проспекте. Соответственно, я предполагал, что на станции метро «Октябрьская» должно быть спокойно.

Ксения Худолей:

В рядах демонстрантов под анархистскими флагами гордо вышагивали подростки. Рядом со взъерошенными мамами – совсем малые дети. Это лица белорусского протеста. Строить новую удивительную страну, судя по всему, собрались школьники, маргиналы и их незримые руководители в закрытых Telegram-чатах. Только для свядомага большинства народу-то маловато. Не помогут ни ракурс, ни красивая подпись про многотысячный сбор. Даже цирком назвать совесть не позволяет: до профессиональных артистов на матрасе не допрыгнуть.

Ксения Худолей:

Выкидывали воскресные демонстранты и номера пожестче. Съемочная группа СТВ в миролюбии протеста убедилась наверняка: камеру нашему оператору не просто помяли, дорогостоящая техника отправится в ремонт после таких добрых и теплых прогулок.

Видимо, задачу втягивать в «замес» милицию активисты доработали и стали втягивать в него вообще всех, даже своих. Вот, любуйтесь.

Провокатор! Провокатор! Ксения Худолей:

Провокатор провокатору не друг, как оказалось. А еще оказалось, что после недолгих бродилок и попыток раскачать столицу очень сложно потом бывает объяснить, зачем. Особенно сложно это дается молодежи. Жизненный опыт еще небогат, а словарный запас тает по пути в РУВД.

Я на обеспечении родителей, и родители за меня будут это все отгребать. Мне очень стыдно, и я раскаиваюсь из-за этого.

Возможно, я не предугадала. Возможно, я не осознавала всей ответственности, которая на мне лежит. За меня, за моих родителей и за моего друга. Скорее всего, это я его спровоцировала пойти.

– Я просто боюсь, что родители сильно расстраиваются.

– По этому поводу?

– Да.

– А почему вы раньше про это не думали, как вы считаете?

– Ну, как-то не думалось.

Ксения Худолей:

Да что там студенты, пусть мамы теперь качают головой. Вот уже взрослый, казалось бы, житель Вилейки под шумок в интернете оскорбил местного участкового. Когда над его головушкой нависает 26-я «административка», снова, как в детском саду, просит простить.

Разместил оскорбительный комментарий под фотографией сотрудника милиции Вилейского РОВД Жарикова, о чем публично прошу прощения о моем глупом неосознанном поступке. Приношу свои искренние извинения, готов извиниться лично.