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Что говорят белорусы, которые звонят в милицию с благодарностями?

19 октября 2020 16:49
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Новости Беларуси. Для большинства белорусов происходящие в стране события сложно назвать мечтой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Что говорят белорусы, которые звонят в милицию с благодарностями?-1

Очень хочу от всего своего материнского сердца сказать всем нашим ребятам, от участкового до генерала, вам, милые девочки, спасибо вам большое за вашу работу, за ваше мужество, за вашу стойкость. И очень большое отдельное спасибо вашим родителям за то, что они воспитали настоящих людей.  

Что говорят белорусы, которые звонят в милицию с благодарностями?-4

Я хочу вам, всем МВД, высказать благодарность и поддерживаю то, что вы делаете. Большое вам спасибо.  

«Провокатор!» Воскресный марш в Минске глазами корреспондентов СТВ

Здравствуйте. Мы просто волнуемся, мы даже спать не можем. За вас волнуемся, за ваши семьи. У вас очень сложная ситуация, наверное, сейчас вы все обеспокоены, какие-то идут страшные призывы, страшные ультиматумы. Вот это все так настораживает. Берегите себя, ребята.  

# Акции протеста # общество # Ксения Худолей # Фотофакт

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