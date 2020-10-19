Что говорят белорусы, которые звонят в милицию с благодарностями?

Очень хочу от всего своего материнского сердца сказать всем нашим ребятам, от участкового до генерала, вам, милые девочки, спасибо вам большое за вашу работу, за ваше мужество, за вашу стойкость. И очень большое отдельное спасибо вашим родителям за то, что они воспитали настоящих людей.

Я хочу вам, всем МВД, высказать благодарность и поддерживаю то, что вы делаете. Большое вам спасибо.

«Провокатор!» Воскресный марш в Минске глазами корреспондентов СТВ

Здравствуйте. Мы просто волнуемся, мы даже спать не можем. За вас волнуемся, за ваши семьи. У вас очень сложная ситуация, наверное, сейчас вы все обеспокоены, какие-то идут страшные призывы, страшные ультиматумы. Вот это все так настораживает. Берегите себя, ребята.