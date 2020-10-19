Что говорят белорусы, которые звонят в милицию с благодарностями?

Новости Беларуси. Для большинства белорусов происходящие в стране события сложно назвать мечтой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Для большинства белорусов происходящие в стране события сложно назвать мечтой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Очень хочу от всего своего материнского сердца сказать всем нашим ребятам, от участкового до генерала, вам, милые девочки, спасибо вам большое за вашу работу, за ваше мужество, за вашу стойкость. И очень большое отдельное спасибо вашим родителям за то, что они воспитали настоящих людей.
Я хочу вам, всем МВД, высказать благодарность и поддерживаю то, что вы делаете. Большое вам спасибо.
«Провокатор!» Воскресный марш в Минске глазами корреспондентов СТВ
Здравствуйте. Мы просто волнуемся, мы даже спать не можем. За вас волнуемся, за ваши семьи. У вас очень сложная ситуация, наверное, сейчас вы все обеспокоены, какие-то идут страшные призывы, страшные ультиматумы. Вот это все так настораживает. Берегите себя, ребята.