День ВВС отмечают 17 августа в Беларуси

Новости Беларуси. День военно-воздушных сил отмечают 17 августа в Беларуси. Этот вид войск прошел многолетний и сложный путь от поршневой до реактивной авиации. Сейчас на вооружении ВВС находятся самые современные авиакомплексы, транспортная техника, истребители, системы ПВО. В послевоенное время белорусские летчики выполняли интернациональный долг более чем в десяти странах мира: Корее и Вьетнаме, Египте и Сирии, Йемене и Афганистане. А сегодня их подготовка — одна из лучших в странах СНГ.

Военно-воздушным силам Беларуси исполнилось 13. Но история у этого вида войск — больше, чем эта цифра. Отдавали дань памяти и всем, кто погиб в небе над нашей страной в годы Великой Отечественной. У монумента Победы в Минске. К его подножию легли венки от руководства белорусских ВВС.

Олег Двигалев, командующий военно-воздушными силами и войсками противоракетной обороны Республики Беларусь:

Для нас, для белорусов, праздник священный. Ведь в годы Великой Отечественной войны тысячи летчиков в составе первой воздушной армии выполнили с доблестью свой воинский долг, положили свою жизнь за чистое небо над нашей Республикой.

Вспоминали сегодня и тех, кто отдал свои жизни за чистое небо уже в после Великой Отечественной. Один из двух белорусов Афгана, заслуживших звание Героя Советского Союза — Василий Щербаков. Памятник летчику открыли на Московском кладбище.

Владимир Шоков, председатель Минской городской организации ветеранов войны в Афганистане «Память»:

Когда была зажата колонна наша мотострелковая, они попросили авиационной поддержки, прибыло несколько вертолетов. Один из этих вертолетов был подбит, пошел на вынужденную посадку. Щербаков был командиром эскадрильи. Увидев, как подбираются туда душманы, ребята выскочили из вертолета и отстреливались как могли. Василий Васильевич приземлили свой подбитый вертолет, забрал весь экипаж.

Звание героя Щербаков получил сразу после начала войны в Афганистане. Такие же указом Президиума достались еще 86 солдатам со всего Советского Союза. После увольнения полковник долго занимал должность замначальника организации ветеранов. Друзья и сослуживцы говорят: примером для всех, чья работа связана с небом.

Валерий Гайдукевич, председатель комиссии Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь по национальной безопасности:

Мы с ним в одно время были в Афганистане. Одним указом были награждены: он стал Героем Советского союза, я получил Орден Красной Звезды. Нормальный, хороший в отношении человек. Достаточно ранимый. Достойно шел по жизни, высоко нес звание Героя Советского Союза.

Белорусские летчики выполняли интернациональный долг во многих странах. К примеру, в Корее, Сирии и Вьетнаме. А в 1986 помогали ликвидировать последствия аварии на Чернобыльской АЭС. ВВС Беларуси сегодня — стержень воздушной защиты страны. На их вооружении военно-воздушных сил — самая современная техника. Истребители, транспортные самолеты, системы ПВО.

Виктор Шевченко, капитан второго ранга в отставке:

У нас готовятся первоклассные летчики. Очень хорошо знаю авиационный факультет, где профессионалы возглавляют этот факультет. Выпускают с третьим классом. Выпускают истребителей, вертолетчиков и штурманов. Они обеспечат защиту нашей границы и нашего государства.

К слову, улучшить подготовку летчиков планируют после открытия Академии авиации. Учебное заведение должно стать базой для подготовки пилотов мирового уровня, сообщили в программе «24 часа» на СТВ.