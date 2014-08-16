Какой видят школьную форму дети и родители и что предлагает белорусская легкая промышленность в 2014 году?

Новости Беларуси. В преддверии учебного года во мнении на цвет и фасон пытаются сойтись три не совсем дружных лагеря: дети, родители и производители. Еще несколько лет назад белорусская легкая промышленность выбором деловых костюмов для школьников особым не отличалась. Что изменилось в 2014 году?

На школьном базаре ажиотаж. Вот и юная Юля вертится перед зеркалом уже который час. К выбору своего делового костюма школьница подошла со всей ответственностью. Правда, предложенным родителями строгим юбкам и блузкам она предпочитает более яркие варианты.

Оксана Токмакова выбор дочери одобряет – все-таки девушка растет. Нарядную блузку со стразами Юле все-таки прикупит, но и строгие фасоны в гардеробе тоже появятся.

Родители отмечают: еще несколько лет назад такого ассортимента в магазинах днем с огнем нельзя было найти. Сегодня выбрать что-нибудь по душе может каждый ребенок.

Оксана Токмачева:

Расширился ассортимент. Те же блузы. Есть хлопок, вискоза, трикотаж. Более разнообразные по качеству ткани и по моделям. Больше соответствуют требованиям покупателей.

Вот и старшая в семье Лена с выбором школьного костюма определилась. Правда, на это у нее ушел не один день. И дело не в цветовой гамме или качестве. Девушка в поисках оригинального фасона.

Елена Токмакова:

Вот эта блузка, например, потому что она необычнее и интереснее смотрится, чем остальные. Не все бывает нравится: то цвет немного, то размер. Но есть же выбор.

Особенность нынешнего школьного сезона – так называемая разукомплектовка костюмов. Статистика показывает: чаще всего покупатели приобретают нижнюю часть формы – юбку и брюки. Для девочек в 2014 году больше всего востребованы сарафаны.

Светлана Угрина на школьный базар пришла одевать внучку. Говорит, чтобы с ребенком не задержаться в магазине на целый день, нужен личный консультант.

Светлана Угрина:

Костюмов очень много, выбор есть. Единственное, что несостыковка в размерах.

Модный приговор форме выносит концерн белорусской легкой промышленности. Он круглый год мониторит спрос покупателей на определенные модели и цвета. Самые популярные фасоны становятся ключом к созданию новой коллекции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Марина Чековая, начальник управления организации торговли концерна «Беллегпром»:

Поступили в продажу комплекты, где есть такая новинка, как градусник. Для девочки изюминкой представляется то, что в мешочке зеркальце есть также с внутренней стороны костюма.

Вынести окончательный модный приговор школьной форме согласились дизайнер Ольга Грибова и юная модель Мария. Наряжая школьницу, стилист отметила: выбор поражает, но больше всего приятно удивляет качество.

Ольга Грибова, дизайнер:

Есть как более простые костюмы, где в составе преобладает вискоза, так и великолепного качества с шерстью, что соответствует, наверное, требованиям классического английского костюма. Было бы здорово, если бы был чуть шире выбор цветовой палитры.

О том, что выбрать есть из чего, подтверждают и производители, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.