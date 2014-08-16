В Гродно скульпторы со всей Беларуси создают первый в стране парк каменной скульптуры

Новости Беларуси. Огромные валуны, собранные с полей Гродненской области, в скором времени превратятся в скульптурные композиции и украсят областной центр. В регионе уже во второй раз собираются скульпторы со всей Беларуси. Камень в качестве материала выбран не случайно. Западные белорусские земли всегда славились древними валунами.

На первый взгляд, работа современных скульпторов напоминает большую строительную площадку: электропилы, шлифовальные машины и перфораторы работают без умолку. Сегодня, говорят мастера, без современного инструмента не обойтись – время на создание скульптуры из камня сокращается в разы. Еще лет 30 назад, чтобы вытесать, к примеру, метровую работу, уходили месяцы. Сейчас – всего несколько недель.

Скульптор Иван Артимович утверждает, что современные инструменты, конечно, хороши, но, чтобы вдохнуть душу в работу, обязательно нужны долото и молоток. Только в этом случае из обыкновенной каменной глыбы может получиться характерный персонаж.

Иван Артимович, скульптор:

Конечно, если хочется, чтобы момент рукотворности был, было видно, что камень вручную обработан, то по старинке мы берем долото, молоток и какие-то вещи заканчиваем вручную, доводим.

Идею будущей работы каждый мастер вынашивает довольно долго. Нельзя начинать с чистого листа в надежде, что на месте получится шедевр.

Алексей Сорокин, к примеру, своих каменных ангелов задумал еще семь лет назад. Долго работал над формами, подбирал материал. Даже красивую легенду придумал, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Андрей Сорокин, скульптор:

У меня родилась такая идея, что Бог, когда создавал землю белорусскую, ангелы были его помощниками. И раскидывали по земле эти валуны, как бы сеяли. И в моей работе два сеятеля вот этих валунов. Поэтому Беларусь имеет такой неповторимый ландшафт.

Своеобразным талисманом гродненского пленэра скульпторов уже стала Екатерина Зантария. Она единственная девушка среди мастеров.

На трудности не жалуется, да и с инструментом управляется порой лучше коллег-мужчин. Правда, соревноваться с ними Екатерина не стремится. Говорит, у каждого своя работа и сделать ее нужно так, как сам считаешь нужным.

Екатерина Зантария, скульптор:

Все, в принципе, люди открытые. В том плане, что если нужен какой-то совет, никто не тихорится, по углам не прячется, все как-то хорошо проговаривается. У нас хорошая команда подобралась в этом году, мне очень нравится.

На пленэр в Гродно приехали в основном молодые белорусские скульпторы. Это своеобразный обмен опытом и возможность заявить о себе в профессиональной среде.

Владимир Пантелеев, организатор пленэра:

Совершенно недавние многие выпускники Белорусской академии искусств. Ставка сделана на молодежь. Это довольно талантливые люди, это будущее белорусской скульптуры.

Уже через несколько дней все авторские работы будут установлены в Гродненском коложском парке, рядом со знаменитой Борисоглебской церковью XII века. По задумке участников пленэра, в скором времени здесь должен появиться первый в республике парк каменных скульптур.