Хлеборобы Могилевской области, завершив уборочную кампанию, приступили к помощи сельчанам

Новости Беларуси. Хлеборобы Гомельской и Могилевской областей уборочную уже завершили. И сейчас самое время помочь сельчанам. Жители деревень ждут комбайнов с нетерпением, ведь погода переменчива.

Александра Белюк:

В этом году урожай очень хороший. Посмотрите: зерно крупное, чистое. Хватит всем: и кроликам, и свинкам, и курочкам. Зиму, думаю, перезимуем хорошо.

На подворье семьи Белюк настоящий праздник. Долгожданный комбайн приехал убирать зерно. Александра и Николай за свое подсобное хозяйство теперь спокойны.

Николай Белюк:

Я доволен, что убрали мой участок. И горжусь, что по всей Беларуси собрали очень хороший урожай. Значит будем жить в достатке.

В Холстовском сельсовете Быховского района уборка частных подворий началась во всех 30 деревнях. На участки сельчан комбайны приехали сразу с колхозных полей.

Наталья Горовцова:

Радовались мы, когда шли колхозные комбайны с уборки поздно вечером, ночью, с фонарями по деревни. У каждого селянина душа просто радуется. Соответственно, каждый человек в деревне ждет, на подворье держит хозяйство, ждет, чтобы убрали его урожай.

Экипаж комбайнеров, что помогает сельчанам, хоть и молодежный, но работу свою ребята знают. Уборочная 2014 года для Вадима Азарова первая. И, несмотря на трудности, первый блин комом не оказался.

Вадим Азаров, комбайнер:

Люди нас ждут с нетерпением, относятся хорошо, некоторые выражают очень большую благодарность. Мы стараемся убрать побыстрее все, с минимальными потерями, не обидеть никого. Прежде всего, в этом году нужно убрать, не потеряв ни одна зерна на поле.

Дмитрий Мартинович, заместитель начальника управления сельского хозяйства Быховского райисполкома:

На сегодня сельхозпредприятия района убрали 100%. Средняя урожайность по району составила 33,7 центнеров. К уборке сельских подворий приступили уже 4 дня назад. Убрано на сегодняшний день 80% площадей сельского населения.

Если в 2013 году уборка частных подворий началась лишь в конце августа, в 2014 году она уже в самом разгаре.

Хорошие темпы работы аграриев плюс благоприятные погодные условия – и уже максимум к концу этой недели закрома сельчан должны быть заполнены зерном нового урожая, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.