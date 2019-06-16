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День Святой Троицы: как принято проводить праздник

16 июня 2019 11:38
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Новости Беларуси. Православные и католики отмечают День Святой Троицы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. С самого утра верующие идут в храмы, чтобы в общей молитве прославлять триединую сущность Бога – Отца, Сына и Святого Духа.

День Святой Троицы: как принято проводить праздник-1

У праздника еще одно название – Пятидесятница. Считается, что Сошествие Святого Духа на апостолов, после которого они смогли прославлять Господа на разных языках, произошло именно на 50-й день после Пасхи.

Троицу верующие отмечают три дня. На это время все хлопоты и заботы следует отложить. Нельзя думать о плохом, желать дурного близким и обижаться, а больше времени нужно проводить с семьей.

День Святой Троицы. Что запрещено делать в этот праздник?

День Святой Троицы: как принято проводить праздник-4

# Церковные праздники # общество # Фотофакт

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