«Уже никакой бродячий зверь не пройдёт на мою территорию!» Чем закончилась скандальная история с вырубленным садом дачника?
Полтора месяца назад на «горячую» линию программы «Добро пожаловаться» позвонил Григорий. Разъярённый мужчина кричал в трубку – кто-то растерзал его яблоневый сад на дачном участке. Кому пришло в голову сравнять с землей милые сердцу сотки?
«Выворочена земля, снят плодородный слой». Зачем плодовый сад и забор дачника сельсовет сравнял с землей?
Конфликт разгорелся с местным сельсоветом – как выяснилось позже, именно эта организация наводила марафет в деревне и почему-то снесла забор и сад на свой страх и риск.
По словам председателя, все работы велись исключительно возле участка героя сюжета. Но Григорий настаивал – сельсовет вторгся на его территорию!
Мужчина предоставил съёмочной группе СТВ фото и видео. На них виден забор и растут деревья. После выхода сюжета в эфир Григорий воспользовался советом юристов и доказал: границы его участка нарушены незаконно.
Григорий Крек, хозяин земельного участка в д. Павловка:
После выхода на СТВ программы от 28 апреля, я обратился в стороннюю геодезическую организацию, которая мне помогла восстановить границы. Чётко стало видно, что границы моего участка были без моего согласия разработаны и выворочена была земля. Поплавским сельсоветом была признана моя правота.
Сельсовету ничего не оставалось, как признать допущенную ошибку. В процессе переговоров конфликтующие стороны смогли прийти к консенсусу и решить проблему в досудебном порядке. Сейчас мужчине помогают восстановить утраченный сад и поставить новый забор.
Григорий Крек:
С распоряжения председателя сельсовета была привезена куча песка, столбы для восстановления забора. На данный момент начинается восстановление забора на моей территории, уже поставлены столбы, осталось натянуть сетку – металлическая оцинкованная сетка будет стоять здесь. И уже никакой бродячий зверь не пройдёт на мою территорию!
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