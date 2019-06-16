«Уже никакой бродячий зверь не пройдёт на мою территорию!» Чем закончилась скандальная история с вырубленным садом дачника?

Полтора месяца назад на «горячую» линию программы «Добро пожаловаться» позвонил Григорий. Разъярённый мужчина кричал в трубку – кто-то растерзал его яблоневый сад на дачном участке. Кому пришло в голову сравнять с землей милые сердцу сотки?

«Выворочена земля, снят плодородный слой». Зачем плодовый сад и забор дачника сельсовет сравнял с землей?

Конфликт разгорелся с местным сельсоветом – как выяснилось позже, именно эта организация наводила марафет в деревне и почему-то снесла забор и сад на свой страх и риск.