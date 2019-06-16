«Следуя зову сердца, вы посвятили себя благородной миссии». Президент поздравил работников здравоохранения с профессиональным  праздником

Новости Беларуси. Этот день отмечается только раз в году, но, несомненно, каждую минуту сотни человек нуждаются в помощи людей в белых халатах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Профессиональный праздник сегодня, 16 июня, у белорусских медиков.

Но большинство специалистов – на рабочем посту. Свою вахту тысячи врачей и медсестер несут круглосуточно. Ежедневно они ставят на ноги пациентов с самыми сложными диагнозами, их стараниями у многих появляется еще один шанс на жизнь. За последние годы белорусская медицина сделала огромный шаг вперед. В стране снизился риск инфекционных заболеваний, уровень материнской и младенческой смертности соответствуют показателям наиболее развитых стран на планете, а успехи белорусских трансплантологов вывели нашу медицину на мировой уровень. С праздником медработников поздравил Президент Александр Лукашенко.