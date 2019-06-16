«В детской пошла щель! Страшно!» Жильцы высотки на Могилёвской опасаются, что она может рухнуть
Трещит по швам. Почему дом разваливается на части? Чем обернулась пристройка на цоколе жилой высотки по Могилёвской?
Жильцы бьют тревогу. Целых 15 лет их дом был неприступной стеной, но все изменилось в тот момент, когда кто-то бесцеремонно начал пристройку офиса на 1-ом этаже. Подробности в сюжете программы «Добро пожаловаться».
Татьяна Хамицкая:
Мы хотим быть уверены в безопасности наших жилых помещений. Люди хотят жить спокойно и знать, что с их жилплощадью ничего не случится. Нарушена часть несущей конструкции, колонны, они сейчас открыты. Многие соседи жаловались на появление трещин, некоторые рассказывали, что трещины толщиной в палец. Здесь по проекту будут двери, они будут постоянно в движении, что тоже, возможно, будет создавать дополнительные вибрации.
Жильцы схватились за голову, когда строители стали сносить стены, а во многих квартирах появились огромные трещины.
Людмила Хатько:
В детской пошла щель, полопались обои! Страшно – это легко сказано!
Ошарашенные люди не скрывают негодования и обвиняют застройщика в самоуправстве. Ведь никто не учёл мнение жильцов, а они наотрез отказываются превращать свой дом в офис!
Игорь Зеленевский:
Это дом частного жилищного фонда. Любые действия по эксплуатации данного дома нужно производить только с согласия товарищества собственников. Одна из владельцев административно-торгового помещения пыталась получить согласование на производство двух выходов из своего офиса. Мы, как собственники, категорично против.
Съёмочная группа нашей программы встретилась с владельцем нашумевшей стройки. По словам директора, строительство офисов одобрили в администрации района – а значит, он имеет полное право работать.
Аркадий Тарасевич, ИП:
Мне было разрешено произвести определённые работы, эти работы не затрагивают несущие конструкции жилого дома. Данная стена была построена нами индивидуально, в процессе застройки дома. Мы обратились к застройщику, чтобы он перенёс эту стенку под балконы, расположенные выше нас, чтобы расширить помещение.
Но жильцы дома не верят ни единому слову! Они уверены – новая стройка разрушила несущие стены, именно поэтому их дом трещит по швам.
Житель дома:
Как поведёт себя конструкция дома дальше? Увеличится нагрузка, и хорошо – первый этаж здесь не проявит, но здание-то высотное.
Люди живут как на пороховой бочке. Ведь если вовремя не спохватиться, жди беды!
Игорь Зеленевский:
Мы хотели бы, чтобы ИП Тарасевич восстановила первоначальное состояние дома, закрыла прорубленные незаконным способом входы и привела всё в исходное состояние.
В администрации района слова директора подтверждают: разрешение на пристройку, действительно, было выдано, но из-за шумихи сейчас его завернули. Без разрешения товарищества собственников возобновить стройку невозможно.
Юлия Юрова, начальник управления по архитектуре и строительству администрации Октябрьского района г. Минска:
Собственник обратился, ему было дано разрешение на проведение проектно-изыскательских и проектно-монтажных работ. Собственником была разработана проектная документация, которая была согласована с администрацией Октябрьского района г. Минска. В рамках выполнения данных видов работ затрагиваются ограждающие конструкции, которые находятся на обслуживании у товарищества собственников. В настоящее время администрацией Октябрьского района в адрес собственника направлено письмо о приостановлении работ до момента согласования проектной документации с председателем товарищества собственников.
Юристы, ознакомившись с документами, рекомендуют жильцам дома подать в суд, чтобы дом, всё-таки, восстановили в первозданном виде.
Дарина Гулюта, заместитель председателя ОО «Городское общество защиты потребителей»:
В соответствии с положением о порядке переустройства и перепланировки, в случае выявления трещин в жилых помещениях исполнитель – в данном случае, индивидуальный предприниматель – обязан приостановить выполнение работ по переустройству, создать комиссию, в состав которой будут входить представитель администрации района, отдела градостроительства либо товарищество собственников, которое производит эксплуатацию жилищного фонда. Данная комиссия принимает одно из следующих решений: либо даёт возможность продолжать работы, либо привносит предложение администрации района на приостановление выполнения данных работ.
Удастся ли договориться застройщику и жильцам – узнаем совсем скоро! Мы будем следить за развитием событий!