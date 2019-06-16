«В детской пошла щель! Страшно!» Жильцы высотки на Могилёвской опасаются, что она может рухнуть

Трещит по швам. Почему дом разваливается на части? Чем обернулась пристройка на цоколе жилой высотки по Могилёвской?

Жильцы бьют тревогу. Целых 15 лет их дом был неприступной стеной, но все изменилось в тот момент, когда кто-то бесцеремонно начал пристройку офиса на 1-ом этаже. Подробности в сюжете программы «Добро пожаловаться».