День Святой Троицы. Что запрещено делать в этот праздник?

16 июня православные отмечают один из главных христианских праздников – День Святой Троицы.

Праздник отмечается на 50 день после Пасхи, отсюда и другое название – Пятидесятница. В этот день, согласно Библии, с неба сошёл Святой Дух.

С Троицей связано множество примет и традиций. Например, в давние времена неделя перед Пятидесятницей считалась временем разгула водной нечисти, поэтому люди старались меньше бывать у водоёмов, чтобы русалки или водяные не утянули на дно.

Конечно, сейчас в водную нечисть мало кто верит, однако и в наше время существует ряд поверий, на которые следует обратить внимание.

Что не принято делать на Троицу?

Нельзя думать о плохом, желать кому-то зла или обижаться. Считается, что в этот день в мире происходит обновление, а в новую жизнь лучше входить с чистыми мыслями.

В Пятидесятницу обычно не играют свадьбу, но вполне можно сделать предложение руки и сердца.

Как и во многие другие религиозные праздники в этот день не принято работать. Хотя в данном случае есть более конкретное указание: не шить, не выпекать, не работать в огороде.

В День Святой Троицы запрещается ходить на кладбища, в этот день лучше уделить внимание родным и близким.

Что нужно делать на Троицу?

Собирать лекарственные растения, а также украшать дом душистыми травами. Кроме того, в этот день заготавливают березовые веники для бани.

Устраивать застолье, на которое приглашаются родственники и близкие.

Существует примета, что если в Пятидесятницу умыться росой, то можно отсрочить старение.