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В Беларуси скорректируют план защиты населения в условиях ЧС

01 августа 2024 14:12
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План защиты населения скорректируют в Беларуси с учетом последствий июльского грозового фронта. Это будет документ, определяющий порядок работы любого ведомства в условиях ЧС. Об этом заявил министр по чрезвычайным ситуациям Беларуси Вадим Синявский, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Беларуси скорректируют план защиты населения в условиях ЧС-1

Специалисты провели оценку и анализ последствий непогоды. Как показала ситуация, к удару стихии были готовы не все. Всплыл целый ряд проблемных вопросов. Среди них неточность метеопрогноза, низкий уровень обеспечения связью во время непогоды. Есть и претензии к работе комиссий по ЧС на региональном уровне.

В Беларуси скорректируют план защиты населения в условиях ЧС-4

Вадим Синявский, министр по чрезвычайным ситуациям Беларуси:
Организация работы комиссий на региональном уровне. Не все устраивает по оперативности их сбора, принятия решений, сбора и обобщения информации, поступающей с места чрезвычайных ситуаций. Мы не получали в полном объеме информацию от наших коллег из других государственных органов о том, сколько куда нужно поставить того или иного оборудования для проведения работ по ликвидации.

В Беларуси скорректируют план защиты населения в условиях ЧС-7

Анатолий Сивак, заместитель премьер-министра Беларуси:
Ситуация требует от нас ценить не только результаты работы, но и как система обеспечения жизнедеятельности населения в обычной жизни готова к принятию таких ударов стихии.

В Беларуси скорректируют план защиты населения в условиях ЧС-10

Стихия позволила оценить не только работу спецподразделений, но и некоторые технические нормы. Одна из главных проблем – это линии 330 киловольт, которые были выведены из строя. Работу над ошибками по этому и другим вопросам проведут в кратчайшие сроки.

# МЧС Беларуси # общество # Вадим Синявский # Анатолий Сивак

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