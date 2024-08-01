В Беларуси скорректируют план защиты населения в условиях ЧС

План защиты населения скорректируют в Беларуси с учетом последствий июльского грозового фронта. Это будет документ, определяющий порядок работы любого ведомства в условиях ЧС. Об этом заявил министр по чрезвычайным ситуациям Беларуси Вадим Синявский, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Специалисты провели оценку и анализ последствий непогоды. Как показала ситуация, к удару стихии были готовы не все. Всплыл целый ряд проблемных вопросов. Среди них неточность метеопрогноза, низкий уровень обеспечения связью во время непогоды. Есть и претензии к работе комиссий по ЧС на региональном уровне.

Вадим Синявский, министр по чрезвычайным ситуациям Беларуси:

Организация работы комиссий на региональном уровне. Не все устраивает по оперативности их сбора, принятия решений, сбора и обобщения информации, поступающей с места чрезвычайных ситуаций. Мы не получали в полном объеме информацию от наших коллег из других государственных органов о том, сколько куда нужно поставить того или иного оборудования для проведения работ по ликвидации.

Анатолий Сивак, заместитель премьер-министра Беларуси:

Ситуация требует от нас ценить не только результаты работы, но и как система обеспечения жизнедеятельности населения в обычной жизни готова к принятию таких ударов стихии.