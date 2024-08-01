Почти 2 десятка выпускников решили присоединиться к команде СТВ

Медики, педагоги, журналисты, военные, строители, мастера участков. Сегодня знаковый день для всех отраслей экономики. На первые рабочие места прибывают молодые специалисты. По распределению в этом году к труду приступают более 50 тысяч выпускников вузов и колледжей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Из года в год более тысячи ребят, которые заканчивают университет на платной основе, тоже пользуются возможностью распределения и гарантированного трудоустройства. Новый приток кадров и на СТВ. Журналисты, режиссеры, сотрудники техслужбы и интернет-дирекции.

По традиции молодое пополнение знакомят с коллективом и рассказывают о тонкостях эфира. Встреча проходит на площадке самой технически подкованной студии. Оборудование позволяет реализовать самые креативные идеи. Притока ТВ-предложений ждем и от новых работников. Условия для этого созданы. Возможности телеканала многие из молодых сотрудников изучили еще будучи на производственной практике. Почти два десятка выпускников решили присоединиться к команде СТВ.

Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:

Приятно отметить, что люди, которые учились на платной основе, у которых было свободное распределение, выбрали телекомпанию СТВ и пришли к нам на работу. Эти все люди у нас отработали на практике, познакомились с нашим коллективом. И я уверен, что тот командный дух, который присутствует на СТВ, вдохновил на то творчество, на то созидание, которое будет твориться в стенах наших студий и на локациях, где мы снимаем наши проекты. Иногда эти проекты неординарные, иногда новые, иногда креативные. И вот эта молодая поросль, эти молодые специалисты, которые к нам пришли, дают тот задор, с которым мы работаем и будем работать.