День спортивной борьбы и Симонов день. О главных событиях 23 мая

23 мая отмечается Всемирный день черепахи – животного, символизирующего мудрость, богатство и долголетие. Черепахи появились на Земле задолго до людей, и с тех пор они не так уж сильно изменились. Обитают они как на суше, так и в воде. Причем если водные черепахи предпочитают пресные реки и озера, то другим больше по душе соленые моря и океаны. Длина самых крупных особей достигает 130 сантиметров, а вес – более 300 килограммов. Но археологи находили останки гигантских черепах, которые могли весить более тонны. Цель праздника – привлечь внимание к вопросу сохранения и защиты этих загадочных животных, живых свидетелей эпохи динозавров.
Международный день спортивной борьбы отмечает 23 мая все мировое борцовское сообщество. В 1904 году в этот день в Вене стартовал первый чемпионат мира по борьбе. А начиная с 2013 года дата стала официальным праздником для всех, кто посвятил свою жизнь этому благородному виду спорта. Беларусь славится одной из лучших в мире школ классической борьбы. Немало наших соотечественников на протяжении многих лет завоевывали самые престижные спортивные награды. Неофициальный титул самого успешного и знаменитого белорусского борца, безусловно, принадлежит трехкратному чемпиону олимпиад, семикратному чемпиону мира Александру Медведю.
Ровно 130 лет назад в Минске начала действовать Минская конка. Сеть городских конных железных дорог просуществовала в городе почти 40 лет – с 1892 по 1928 год и послужила основой для создания более современного транспорта – электрического трамвая. За это время среди горожан появились новые профессии – форейторы и кондукторы. К январю 1913 года в обслуживании минской конки было задействовано 99 лошадей. В специальной конюшне на улице Базарной в штате обслуги были конюхи и ветеринары. Условия эксплуатации конки были непростыми. Вагон на 25 пассажиров запрягали двойкой или тройкой лошадей. Конка была медлительна. И не только из-за конной тяги, но и из-за уличного трафика. Кучеру постоянно приходилось бить в колокол и разгонять прохожих, идущих по путям. В исторической части столицы, Верхнем городе, сейчас существует музей Минской конки.
Древний народный праздник – Симонов день или именины Матушки Сырой Земли – отмечается 23 мая. Крестьяне всегда смотрели на землю с большим благоговением, как на кормилицу всего человечества. В день именин к ней относились с максимальным почтением. Не брались ни за плуг, ни за борону, ни в коем случае не вбивали в землю колья и не копали ямы, чтобы не нарушать ее покой. А вот пройти по земле босиком очень даже приветствовалось. Говорили, что земля может поделиться своей силой с человеком. В то же время день Симона считался лучшим временем для поиска кладов, а также для сбора лекарственных растений.
Поводом выбрать монетку и назначить ее своим талисманом может послужить еще один праздник – День счастливой монетки. Многие верят, что монета, выпущенная в день рождения, переданная по наследству, найденная в особо удачливый период жизни или при особых обстоятельствах, может принести удачу. Кроме монет, выпущенных государственными монетными дворами, талисманом может послужить монета-амулет или жетон, произведенный частными мастерами. Особой популярностью для приручения удачи пользуются китайские монеты. По фэншуй, они являются мощным концентратом «правильной» энергии.
Независимо от того, полагаетесь ли вы на удачу или рассчитываете только на себя, пусть вам этот день запомнится чем-то хорошим!