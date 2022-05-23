День спортивной борьбы и Симонов день. О главных событиях 23 мая

Всемирный день черепахи

23 мая отмечается Всемирный день черепахи – животного, символизирующего мудрость, богатство и долголетие. Черепахи появились на Земле задолго до людей, и с тех пор они не так уж сильно изменились. Обитают они как на суше, так и в воде. Причем если водные черепахи предпочитают пресные реки и озера, то другим больше по душе соленые моря и океаны. Длина самых крупных особей достигает 130 сантиметров, а вес – более 300 килограммов. Но археологи находили останки гигантских черепах, которые могли весить более тонны. Цель праздника – привлечь внимание к вопросу сохранения и защиты этих загадочных животных, живых свидетелей эпохи динозавров. Международный день спортивной борьбы

Международный день спортивной борьбы отмечает 23 мая все мировое борцовское сообщество. В 1904 году в этот день в Вене стартовал первый чемпионат мира по борьбе. А начиная с 2013 года дата стала официальным праздником для всех, кто посвятил свою жизнь этому благородному виду спорта. Беларусь славится одной из лучших в мире школ классической борьбы. Немало наших соотечественников на протяжении многих лет завоевывали самые престижные спортивные награды. Неофициальный титул самого успешного и знаменитого белорусского борца, безусловно, принадлежит трехкратному чемпиону олимпиад, семикратному чемпиону мира Александру Медведю. 130 лет назад в Минске начала действовать Минская конка

Ровно 130 лет назад в Минске начала действовать Минская конка. Сеть городских конных железных дорог просуществовала в городе почти 40 лет – с 1892 по 1928 год и послужила основой для создания более современного транспорта – электрического трамвая. За это время среди горожан появились новые профессии – форейторы и кондукторы. К январю 1913 года в обслуживании минской конки было задействовано 99 лошадей. В специальной конюшне на улице Базарной в штате обслуги были конюхи и ветеринары. Условия эксплуатации конки были непростыми. Вагон на 25 пассажиров запрягали двойкой или тройкой лошадей. Конка была медлительна. И не только из-за конной тяги, но и из-за уличного трафика. Кучеру постоянно приходилось бить в колокол и разгонять прохожих, идущих по путям. В исторической части столицы, Верхнем городе, сейчас существует музей Минской конки. Симонов день, или именины Матушки Сырой Земли

Древний народный праздник – Симонов день или именины Матушки Сырой Земли – отмечается 23 мая. Крестьяне всегда смотрели на землю с большим благоговением, как на кормилицу всего человечества. В день именин к ней относились с максимальным почтением. Не брались ни за плуг, ни за борону, ни в коем случае не вбивали в землю колья и не копали ямы, чтобы не нарушать ее покой. А вот пройти по земле босиком очень даже приветствовалось. Говорили, что земля может поделиться своей силой с человеком. В то же время день Симона считался лучшим временем для поиска кладов, а также для сбора лекарственных растений. День счастливой монетки