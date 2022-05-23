В Октябрьском РУВД провели семейный спортивный праздник. Почётным гостем стал Алексей Талай

Новости Беларуси. В атмосфере спортивных состязаний и в то же время дружеских эмоций организовали праздник для семей сотрудники столичного РУВД. Вместе со своими вторыми половинками и детьми правоохранители активно участвовали в спортивных конкурсах и соревнованиях. Об этом сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Пока юные бойцы сотрудников преодолевали десятки преград и проверяли выносливость на полосе препятствий, отцы болели за своих близких, радовались победам и сопереживали поражениям. А поддерживал всех в боевом настроении почетный гость праздника Алексей Талай. Кому как не многократному рекордсмену мира и Европы знать о силе духа и воле к победе?

Дмитрий Бурдюк, начальник Октябрьского РУВД, полковник милиции:

Команды поучаствуют в каких-то соревнованиях по разным видам спорта, где в спортивной борьбе докажут в очередной раз о том, что коллектив Октябрьского РУВД сплочен, дружен и не только в службе, но и в такой обстановке, спортивной борьбе.

Алексей Талай, общественный деятель, паралимпиец, рекордсмен по плаванию:

Очень рад и счастлив получить приглашение от Октябрьского РУВД на этот семейный праздник на природе, в лесу. Надышаться свежим воздухом, пообщаться, насладиться общением со своими детками на природе. Это дорогого стоит.