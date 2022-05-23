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«В каждом зале есть QR-коды». Музей «Берестье» дополнили виртуальной реальностью

23 мая 2022 08:30
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Новости Беларуси. Наиболее сохранившееся в мире поселение XIII века находится в Беларуси, в археологическом музее «Берестье», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Раскоп на четыре метра под землю в 1960-е годы позволил обнаружить фрагмент древнего города из 28 домов. Для потомков они предстают практически в первозданном виде.

Кристина Протосовицкая о технологиях XXI века, которые еще больше раскрывают величие прошлого.

«В каждом зале есть QR-коды». Музей «Берестье» дополнили виртуальной реальностью-1

Кристина Протосовицкая, корреспондент:
Музею «Берестье» в этом году исполняется 40 лет, но возраст не должен пугать. Ведь музейное дело развивается с каждым годом. Технологии позволяют превращать обычные экскурсии в настоящую увлекательную игру. И очки дополненной виртуальной реальности смогут не только показать древний город, но и оживить его людьми XIII века. Ого, я на башне и, мне кажется, я вижу весь 1000-летний Брест.

«В каждом зале есть QR-коды». Музей «Берестье» дополнили виртуальной реальностью-4

Таким Берестье вряд ли можно увидеть где-то еще. Многотомные исследования историков о жизни древних людей получили визуальное воплощение. Для удобства каждый экспонат говорит с посетителями через QR-код на трех языках, а виртуальный гид проведет экскурсию на пяти – английский, польский, китайский, русский и белорусский. А один из залов и вовсе погрузит в звуки городской жизни XIII века.

«В каждом зале есть QR-коды». Музей «Берестье» дополнили виртуальной реальностью-7

Роман Сыч, заведующий филиалом «Археологический музей «Берестье»:
Подобного типа находок не было обнаружено до сих пор по сохранности. И в этом плане, конечно, наш музей уникальный. Мы стараемся обновлять, то есть была обновлена, во-первых, экспозиция. Во-вторых, мы используем различные технические новшества. У нас в каждом зале есть QR-коды. Благодаря просто телефону можно этот код отсканировать и получить ту или иную информацию. Есть и наш Instagram, который ведут сотрудники. Стараемся выкладывать все по мере поступления, чтобы люди знали, что у нас происходит.

«В каждом зале есть QR-коды». Музей «Берестье» дополнили виртуальной реальностью-10

Некогда сенсация для всей мировой археологии – в 1968 году древнее поселение обнаружил Петр Лысенко. Найденные артефакты – по-прежнему учебник истории Беларуси и свидетельство высокого развития тогдашнего общества. К юбилею в музее открыли выставку с личными вещами ученого – от бумажных заметок до мотоцикла, на котором историк проехал весь юг Беларуси в поисках заветного места.

«В каждом зале есть QR-коды». Музей «Берестье» дополнили виртуальной реальностью-13

Кристина Протосовицкая:
Археологический музей «Берестье» в год принимает до полусотни тысяч туристов из всех стран. А за все время своего существования, это ровно 40 лет, – свыше 3,5 миллиона посетителей из 52 стран. Древний и уникальный – он такой единственный в Восточной Европе.

# Музеи Бреста # общество # Кристина Протосовицкая # Роман Сыч # Пётр Лысенко # Фотофакт

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