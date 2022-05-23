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«Мне 17 лет, я учусь в школе». Очередного курьера телефонных мошенников задержали в Минске

23 мая 2022 09:03
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Новости Беларуси. В Минске задержан очередной курьер телефонных мошенников, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Все чаще организаторы подобных преступлений используют несовершеннолетних для реализации своих замыслов. В этот раз им оказался 17-летний школьник.

«Мне 17 лет, я учусь в школе». Очередного курьера телефонных мошенников задержали в Минске-1

Минчанка сообщила в милицию, что ее 85-летняя бабушка стала жертвой аферистов. Пенсионерка передала курьеру за спасение внучки, якобы попавшей в ДТП, 3 000 долларов и 2 000 рублей. Молодой человек, который являлся посредником в преступной схеме, причастен минимум к девяти эпизодам мошенничества, а общая сумма, полученная от пенсионеров, составляет около 100 тысяч рублей. Сразу после задержания подросток указал на своего подельника, которому передал деньги. Мужчина задержан.

«Мне 17 лет, я учусь в школе». Очередного курьера телефонных мошенников задержали в Минске-4

Мне 17 лет, я учусь в школе. Предложили ездить на адреса, собирать деньги и оттуда давать им определенную сумму. В конце надо было просто перекинуть деньги по реквизитам, которые он даст.

«Мне 17 лет, я учусь в школе». Очередного курьера телефонных мошенников задержали в Минске-7

Правоохранители напоминают, что курьеры, наравне с иными участниками преступной схемы, подлежат привлечению к уголовной ответственности, а также несут обязанность по возмещению материального ущерба, причиненного жертвам преступлений.

# Мошенничество # общество # Ольга Шерснёва # Фотофакт

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