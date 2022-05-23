«Мне 17 лет, я учусь в школе». Очередного курьера телефонных мошенников задержали в Минске

Новости Беларуси. В Минске задержан очередной курьер телефонных мошенников, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Все чаще организаторы подобных преступлений используют несовершеннолетних для реализации своих замыслов. В этот раз им оказался 17-летний школьник.

Минчанка сообщила в милицию, что ее 85-летняя бабушка стала жертвой аферистов. Пенсионерка передала курьеру за спасение внучки, якобы попавшей в ДТП, 3 000 долларов и 2 000 рублей. Молодой человек, который являлся посредником в преступной схеме, причастен минимум к девяти эпизодам мошенничества, а общая сумма, полученная от пенсионеров, составляет около 100 тысяч рублей. Сразу после задержания подросток указал на своего подельника, которому передал деньги. Мужчина задержан.

Мне 17 лет, я учусь в школе. Предложили ездить на адреса, собирать деньги и оттуда давать им определенную сумму. В конце надо было просто перекинуть деньги по реквизитам, которые он даст.