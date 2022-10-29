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День рождения комсомола. Чем сейчас живёт некогда самая большая молодёжная организация?

29 октября 2022 18:58
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Новости Беларуси. 29 октября день рождения комсомола. Несмотря на то, что ВЛКСМ уже давно прекратил свое существование, некоторые люди и сегодня с ностальгией вспоминают о крупнейшей в мире молодежной организации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Герой нашего следующего сюжета бережно хранит свой комсомольский билет. И с удовлетворением замечает, что подрастает достойная смена. Патриотические проекты, культурные акции, благотворительные марафоны – это то, чем живет сегодня молодежь Беларуси.

День рождения комсомола. Чем сейчас живёт некогда самая большая молодёжная организация?-1

Кто думал, что придется это показывать кроме внуков?

Валентин Чепелов вступил в ряды комсомольцев ровно 60 лет назад. Об этом напоминает запись в членской книжке ВЛКСМ, оставленной ему в награду за активность. В то время движение объединяло лучших людей страны, а звание комсомольца было знаком качества.

День рождения комсомола. Чем сейчас живёт некогда самая большая молодёжная организация?-4

Валентин Чепелов, житель Гомеля:
Соответствовать тем людям, которых ты знаешь, которые известны стране. Воспитывались мы на героическом прошлом. Это действительно были люди, герои, которые свято верили в то, что они делают. И если они погибают, то знают за что. Казалось бы, мы же не собирались делать историю, просто жили.

День рождения комсомола. Чем сейчас живёт некогда самая большая молодёжная организация?-7

О своей молодости он вспоминает как о поре свершений и упорного труда. В 1967 году Валентин Чепелов стал лучшим комиссаром стройотряда при освоении целины. Его портрет занесли в книгу почета Центрального комитета ВЛКСМ. Однако комсомольцы не ждали особых благодарностей, работали во имя идеи – лучшего будущего для своих потомков. Дух преемственности Валентин Иванович ощутил на себе, когда на сезонной ярмарке волонтеры университета транспорта помогли доставить до дома купленные овощи.

День рождения комсомола. Чем сейчас живёт некогда самая большая молодёжная организация?-10

Традиции комсомольского движения в вузе сохраняют и приумножают. Еще с 1956 года строительные отряды БелГУТ отправляются работать на знаковые для страны объекты, прихватив с собой талисман – советский чемодан. Прославились комсомольцы не только производственными подвигами, но и боевыми.

День рождения комсомола. Чем сейчас живёт некогда самая большая молодёжная организация?-13

Анна Корольчук, корреспондент:
Великая Отечественная война стала суровым испытанием для всех. С первых ее дней молодежь добровольно стремилась на фронт. Если это не удавалось, юноши и девушки отправлялись в народное ополчение. Осенью 1943 года в партизанских отрядах Гомельской области сражалось более 6 тысяч комсомольцев. Известна и история Елены Чухнюк, гомельской машинистки, которая сквозь бомбежки возила эшелоны к линии фронта. Она стала прообразом главной героини «Поезда Памяти».

Современные железнодорожники не менее ответственные и инициативные, чем героическая землячка. Только задачи на них возложены мирные. В первичках союза молодежи Гомельского отделения железной дороги сегодня числятся 1 200 человек. Когда тебя окружают единомышленники, мотивации хватает и на профессиональные обязанности, и на общественную работу.

День рождения комсомола. Чем сейчас живёт некогда самая большая молодёжная организация?-16

Артем Базаров, электромеханик Гомельской дистанции сигнализации и связи:
На любом предприятии государственном, будь то 100, 200, 300 человек, найдутся приблизительно 5-10 человек, которые будут активны всегда. Которые всегда захотят помогать ветеранам, близким, детям.

День рождения комсомола. Чем сейчас живёт некогда самая большая молодёжная организация?-19

В 2022 году гомельские железнодорожники возродили одну из комсомольских инициатив – создали студотряд проводников. Летом команда из 14 человек колесила на маршрутах до Гродно и Бреста. Благотворительные марафоны, открытые диалоги, культурные и патриотические проекты – это лишь часть того, чем живет молодежь современной Беларуси. Дело былых комсомольцев в XXI веке получило новое дыхание.

# Молодежь Беларуси # общество # Валентин Чепелов # Анна Корольчук # Елена Чухнюк # Фотофакт

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