День рождения комсомола. Чем сейчас живёт некогда самая большая молодёжная организация?

Новости Беларуси. 29 октября день рождения комсомола. Несмотря на то, что ВЛКСМ уже давно прекратил свое существование, некоторые люди и сегодня с ностальгией вспоминают о крупнейшей в мире молодежной организации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Герой нашего следующего сюжета бережно хранит свой комсомольский билет. И с удовлетворением замечает, что подрастает достойная смена. Патриотические проекты, культурные акции, благотворительные марафоны – это то, чем живет сегодня молодежь Беларуси.

Кто думал, что придется это показывать кроме внуков? Валентин Чепелов вступил в ряды комсомольцев ровно 60 лет назад. Об этом напоминает запись в членской книжке ВЛКСМ, оставленной ему в награду за активность. В то время движение объединяло лучших людей страны, а звание комсомольца было знаком качества.

Валентин Чепелов, житель Гомеля:

Соответствовать тем людям, которых ты знаешь, которые известны стране. Воспитывались мы на героическом прошлом. Это действительно были люди, герои, которые свято верили в то, что они делают. И если они погибают, то знают за что. Казалось бы, мы же не собирались делать историю, просто жили.

О своей молодости он вспоминает как о поре свершений и упорного труда. В 1967 году Валентин Чепелов стал лучшим комиссаром стройотряда при освоении целины. Его портрет занесли в книгу почета Центрального комитета ВЛКСМ. Однако комсомольцы не ждали особых благодарностей, работали во имя идеи – лучшего будущего для своих потомков. Дух преемственности Валентин Иванович ощутил на себе, когда на сезонной ярмарке волонтеры университета транспорта помогли доставить до дома купленные овощи.

Традиции комсомольского движения в вузе сохраняют и приумножают. Еще с 1956 года строительные отряды БелГУТ отправляются работать на знаковые для страны объекты, прихватив с собой талисман – советский чемодан. Прославились комсомольцы не только производственными подвигами, но и боевыми.

Анна Корольчук, корреспондент:

Великая Отечественная война стала суровым испытанием для всех. С первых ее дней молодежь добровольно стремилась на фронт. Если это не удавалось, юноши и девушки отправлялись в народное ополчение. Осенью 1943 года в партизанских отрядах Гомельской области сражалось более 6 тысяч комсомольцев. Известна и история Елены Чухнюк, гомельской машинистки, которая сквозь бомбежки возила эшелоны к линии фронта. Она стала прообразом главной героини «Поезда Памяти». Современные железнодорожники не менее ответственные и инициативные, чем героическая землячка. Только задачи на них возложены мирные. В первичках союза молодежи Гомельского отделения железной дороги сегодня числятся 1 200 человек. Когда тебя окружают единомышленники, мотивации хватает и на профессиональные обязанности, и на общественную работу.

Артем Базаров, электромеханик Гомельской дистанции сигнализации и связи:

На любом предприятии государственном, будь то 100, 200, 300 человек, найдутся приблизительно 5-10 человек, которые будут активны всегда. Которые всегда захотят помогать ветеранам, близким, детям.