В минской гимназии провели концерт в формате документального театра – дети представили произведения Коласа и Купалы

Новости Беларуси. Воспитательная работа, построенная на традициях. В Год исторической памяти в столичной гимназии № 2 провели концерт, посвященный произведениям народных писателей – Якуба Коласа и Янки Купалы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Пятиклассники для выступления выбрали необычный формат представления – документальный театр. Сначала дети озвучили темы, на которые любят читать, а после начались поиски подходящих произведений. К удивлению ребят, оказалось, что знаменитые белорусские классики писали о том же, что актуально и сегодня.

Валентина Карташова, педагог по мастерству актера и режиссуре:

У них сработал барьер, что у Купалы и Коласа они не найдут то, что они любят. И я им даю дальше еще два дня. Через два дня они находят у Купалы и Коласа то, что им нравится. То, что им близко – в этом смысл, подвести их к этой мысли, что это не далеко, что это также может быть им близко, понятно, доступно, как и то, что они привыкли читать.

Елена Гришанова, учитель гимназии № 2 Минска:

Еще когда я училась в школе, мы посещали Вязынку, ходили в музей Якуба Коласа. Учили наизусть все произведения школьной программы. И сейчас, когда ребята читают эти стихи, они, конечно, всплывают в памяти и мы очень хорошо их цитируем. Приятно очень, что наши следующие поколения перенимают, любят, цитируют и знают эти стихи.

На связь прошлого и настоящего в постановке работает в том числе и музыка: здесь смешаны композиции «Песняров», а также современные треки. По словам школьников, выступать для них не впервой, но все равно каждый раз волнительно.

Егор Радько, учащийся гимназии № 2 Минска:

Я читаю стих Якуба Коласа «Моему другу». У меня есть друг Миша, и мы с ним с первого класса. Я из другой школы пришел, и мы с первого класса с ним дружим. И мне он понравился, что он тоже про дружбу.

Ян Гордей, учащийся гимназии № 2 Минска:

Ад прадзедаў спакон вякоў мне засталася спадчына. Памiж сваiх i чужакоў яна мне ласкай матчынай. Я понимаю эти строчки как то, что родину надо ценить и любить, потому что наши прадеды ее отвоевали, которые практически были бессильны.