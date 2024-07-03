Азарёнок поздравил белорусов с Днём Независимости: момент высшего сияния человека и государства!

Время авторской журналистики. Рубрика Григория Азаренка «Тайные пружины политики» в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Григорий Азаренок, СТВ:

«Еще плодоносить способно древо, которое вынашивало гада». Это Брехт писал. Давно. Про черное древо фашизма. Оно оплодотворилось. Эти страшные желуди осыпались на землю. Их пожрали персонажи, похожие на людей. И они идут на нас. Мы бьемся против них, отбиваемся. Манштейн и Гудериан по-прежнему наступают танковыми клиньями. И кресты на танках те же. Сегодня в Минске прошел парад. И как в 1941-м, на нем прошли герои. И после парада они пошли в бой. Идет в бой Зиновий Колобанов. С воздуха его прикрывает Талалихин. А из лесу на подмогу идет Батька Минай. Они бьются за Батьку Лукашенко. Ложь не есть правда, а истина всегда одна. Меня зовут Григорий Азаренок. Это «Тайные пружины политики». Здравствуйте! Раздаются праздничные реляды. Поднимаются тосты. Развеваются знамена. Но к этому дню, как мне кажется, больше подходит не русское дворянское слово «праздник», от слова «праздность» – нерабочий день. А белорусское – «свята». День святой. Святой для православных день – день подвига, день Голгофы, момент истины, момент высшего сияния человека и государства. Я вновь покажу тех черных гадов, которых вынесло подлое древо.

– Украінцы казалі, што пры ўсім сваім жаху гэта вайна, гэта акупацыя, яна з украінцаў зрабіла нацыю. Можа, нам гэтага не хапае, беларусам?

– Вайны?

– Ну, ведаеш, шмат жа хто кажа: а беларусы незалежнасць сваю атрымалі задарма, яны не ведаюць ні каштоўнасці незалежнасці, ні каштоўнасці мовы, ні каштоўнасці гісторыі. Іншыя народы за гэта змагаліся, кроў пралівалі, яны гэта ведаюць, гэтага трымаюцца. А беларусы – усё на шару: сёння ёсць незалежнасць, а заўтра няма. Потым, можа, зноўку на шару зваліцца.

Григорий Азаренок:

Понимаете, белорусы? По мнению этого персонажа, который сменил зубы, ибо прошлые сгнили, вы не достойны жить, вы не свядомые. Вы должны пойти и умереть. Повоевать. Он сам воевать, прошу заметить, не будет. Он-то освядомился. Он-то считает себя совершенством. Интеллигентом. Мысляром. Он будет только вам рассказывать, как надо умирать, подыхать, вам и вашим детям. «Еще плодоносить способно древо, которое вынашивало гада». Смотрите видео в нашем Telegram-канале. Это древо надо рубить. Мы его рубим. Когда в бой шли бойцы ОМОН и внутренних войск, они опрокидывали гитлеровский блицкриг. Когда ГУБОП идет на квартиры к полицаям, с ними вместе идут партизанские отряды. Это Василий Корж ломает двери нацистским бунтовщикам. И Батька – наш Командир, наш Вождь, наш Главнокомандующий. Сегодня танки прошли по проспекту Машерова. Сегодня мы показали миру свою мощь. И мир знает, что Батька ни перед чем не остановится, чтобы защитить нашу Родину. Оккупации больше не будет!

Независимость? В жизни человека она всегда достигается в борьбе. Стань независим от своих грехов. Слабо? Всю жизнь достигать можно, и редко у кого получается. А страна? В мире гигантских хитросплетений политики, военных угроз, бюджетов, амбиций, в мире схваток на смерть как быть независимыми? Два чувства дивно близки нам.

В них обретает сердце пищу:

Любовь к родному пепелищу,

Любовь к отеческим гробам. Причем здесь Пушкин – кинет мне полицай-националист. На сим основано от века,

По воле Бога самого,

Самостоянье человека,

Залог величия его.