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Праздничный концерт, развлечения и фейерверки – какая программа ждёт жителей и гостей Минска 3 июля?

03 июля 2024 15:30
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В День Независимости буквально каждый квадратный метр Минска окутан праздничной атмосферой. Традиционно местом притяжения жителей и гостей столицы становится площадка у Дворца спорта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Праздничный концерт, развлечения и фейерверки – какая программа ждёт жителей и гостей Минска 3 июля?-1

Здесь и кулинарные изыски, и город мастеров, и множество развлекательных зон. С самого утра здесь начался праздничный концерт «Мая Радзіма – Беларусь». На главной сцене перед зрителями выступают известные и молодые артисты. Сюда люди приходят семьями. Особую праздничную атмосферу отмечают не только минчане, но и гости нашей страны.

Праздничный концерт, развлечения и фейерверки – какая программа ждёт жителей и гостей Минска 3 июля?-4

Сегодня очень крутая атмосфера, мне нравится все, что сейчас происходит. Видел танки, марш, самолеты – весь парад видел.

Праздничный концерт, развлечения и фейерверки – какая программа ждёт жителей и гостей Минска 3 июля?-7

Первый раз я на празднике. Смотрю, все красиво, везде концерты, хорошо. С праздником!

Праздничный концерт, развлечения и фейерверки – какая программа ждёт жителей и гостей Минска 3 июля?-10

Финальным аккордом праздника станет традиционная акция «Споем гимн вместе», а также фейерверк – сразу из 7 точек города. Это парки имени Янки Купалы, Победы, Павлова и Уго Чавеса, а также возле «Чижовка-Арены», у Национальной библиотеки и на набережной парка «Дрозды».

# День Независимости # общество

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