Праздничный концерт, развлечения и фейерверки – какая программа ждёт жителей и гостей Минска 3 июля?

В День Независимости буквально каждый квадратный метр Минска окутан праздничной атмосферой. Традиционно местом притяжения жителей и гостей столицы становится площадка у Дворца спорта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В День Независимости буквально каждый квадратный метр Минска окутан праздничной атмосферой. Традиционно местом притяжения жителей и гостей столицы становится площадка у Дворца спорта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Здесь и кулинарные изыски, и город мастеров, и множество развлекательных зон. С самого утра здесь начался праздничный концерт «Мая Радзіма – Беларусь». На главной сцене перед зрителями выступают известные и молодые артисты. Сюда люди приходят семьями. Особую праздничную атмосферу отмечают не только минчане, но и гости нашей страны.
Сегодня очень крутая атмосфера, мне нравится все, что сейчас происходит. Видел танки, марш, самолеты – весь парад видел.
Первый раз я на празднике. Смотрю, все красиво, везде концерты, хорошо. С праздником!
Финальным аккордом праздника станет традиционная акция «Споем гимн вместе», а также фейерверк – сразу из 7 точек города. Это парки имени Янки Купалы, Победы, Павлова и Уго Чавеса, а также возле «Чижовка-Арены», у Национальной библиотеки и на набережной парка «Дрозды».