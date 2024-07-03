Праздничный концерт, развлечения и фейерверки – какая программа ждёт жителей и гостей Минска 3 июля?

В День Независимости буквально каждый квадратный метр Минска окутан праздничной атмосферой. Традиционно местом притяжения жителей и гостей столицы становится площадка у Дворца спорта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Здесь и кулинарные изыски, и город мастеров, и множество развлекательных зон. С самого утра здесь начался праздничный концерт «Мая Радзіма – Беларусь». На главной сцене перед зрителями выступают известные и молодые артисты. Сюда люди приходят семьями. Особую праздничную атмосферу отмечают не только минчане, но и гости нашей страны.

Сегодня очень крутая атмосфера, мне нравится все, что сейчас происходит. Видел танки, марш, самолеты – весь парад видел.

Первый раз я на празднике. Смотрю, все красиво, везде концерты, хорошо. С праздником!