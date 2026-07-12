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День работников налоговых органов отмечают в Беларуси

12 июля 2026 08:08
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Удобные онлайн-сервисы, дистанционная оплата, электронная очередь и личный кабинет. В нашей стране создано все для того, чтобы платить налоги было быстро и без лишних хлопот как бизнесу, так и обычным гражданам. Сегодня, 12 июля, сотрудники налоговых органов Беларуси отмечают профессиональный праздник, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

День работников налоговых органов отмечают в Беларуси-2

Созданная более 3,5 десятилетия назад служба прошла внушительный путь от становления до одного из самых технологичных ведомств, которое сегодня выступает ключевым звеном в обеспечении экономической стабильности страны. Главный итог трансформации – переход на цифровые форматы. Услуги, которые раньше требовали личного визита, теперь доступны онлайн. 

Приоритет для работников – не просто контроль, а формирование понятной и прозрачной среды для плательщиков. Благодаря этому 95 % поступлений в бюджет осуществляется добровольно. При этом ведомство остается компактным – за 15 лет цифровой оптимизации штат сокращен почти вдвое и сегодня составляет порядка шести тысяч специалистов.

День работников налоговых органов отмечают в Беларуси-4

Дмитрий Кийко, министр по налогам и сборам Беларуси:
Мне очень приятно сказать в Год белорусской женщины, что налоговая служба у нас имеет женское лицо. Порядка 86 % – это сотрудницы женщины. Я хотел бы поблагодарить всех сотрудников налоговых органов за их профессионализм, за компетентность, за то, что они все эти годы решают главную задачу – обеспечивают исполнение доходной части бюджета. Это основа финансовой безопасности, основы экономической безопасности.

В планах ведомства – дальнейшее развитие аналитических ресурсов и внедрение технологий искусственного интеллекта, что позволит повысить эффективность работы инспекторов и сделать сервисы для плательщиков еще более комфортными.

# Дмитрий Кийко # Министерство по налогам и сборам Беларуси # Налоги

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