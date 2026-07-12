День работников налоговых органов отмечают в Беларуси

Удобные онлайн-сервисы, дистанционная оплата, электронная очередь и личный кабинет. В нашей стране создано все для того, чтобы платить налоги было быстро и без лишних хлопот как бизнесу, так и обычным гражданам. Сегодня, 12 июля, сотрудники налоговых органов Беларуси отмечают профессиональный праздник, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Созданная более 3,5 десятилетия назад служба прошла внушительный путь от становления до одного из самых технологичных ведомств, которое сегодня выступает ключевым звеном в обеспечении экономической стабильности страны. Главный итог трансформации – переход на цифровые форматы. Услуги, которые раньше требовали личного визита, теперь доступны онлайн.

Приоритет для работников – не просто контроль, а формирование понятной и прозрачной среды для плательщиков. Благодаря этому 95 % поступлений в бюджет осуществляется добровольно. При этом ведомство остается компактным – за 15 лет цифровой оптимизации штат сокращен почти вдвое и сегодня составляет порядка шести тысяч специалистов.