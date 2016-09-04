Прямой эфир

День письменности: в Рогачёве пройдёт более 70 мероприятий

04 сентября 2016 07:36
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. День белорусской письменности отмечают 4 сентября в Рогачёве. На два дня город приобрел статус литературной столицы: лучшие традиции культуры, печатного слова, духовности белорусского народа.

Этот праздник отмечается с 1994 года и является национальным.

Празднование Дня белорусской письменности в Рогачёве проходит ярко и с размахом. В программе – более 70 мероприятий.

Доминантами торжества станут темы Года культуры, подготовки страны к 500-летию белорусского книгопечатания, а также юбилейные даты литераторов – Змитрока Бядули, Кондрата Крапивы, Максима Богдановича, Ивана Мележа и Ивана Шамякина. Всё, что написано белорусскими писателями и поэтами, несомненно, будет прочитано в Рогачёве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# общество # День белорусской письменности

Другие новости рубрики

Все новости
Минский полумарафон-2016: маршрут, участники и призовой фонд
04 сентября 2016 07:31

Минский полумарафон-2016: маршрут, участники и призовой фонд

Новое звучание Скорины и современное книгоиздание: в Минске состоялась встреча зарубежных литераторов
03 сентября 2016 19:59

Новое звучание Скорины и современное книгоиздание: в Минске состоялась встреча зарубежных литераторов

Как польские хоккеисты провели День города в Минске?
03 сентября 2016 19:56

Как польские хоккеисты провели День города в Минске?