День письменности: в Рогачёве пройдёт более 70 мероприятий

Новости Беларуси. День белорусской письменности отмечают 4 сентября в Рогачёве. На два дня город приобрел статус литературной столицы: лучшие традиции культуры, печатного слова, духовности белорусского народа.

Этот праздник отмечается с 1994 года и является национальным.

Празднование Дня белорусской письменности в Рогачёве проходит ярко и с размахом. В программе – более 70 мероприятий.

Доминантами торжества станут темы Года культуры, подготовки страны к 500-летию белорусского книгопечатания, а также юбилейные даты литераторов – Змитрока Бядули, Кондрата Крапивы, Максима Богдановича, Ивана Мележа и Ивана Шамякина. Всё, что написано белорусскими писателями и поэтами, несомненно, будет прочитано в Рогачёве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.