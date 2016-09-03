Как польские хоккеисты провели День города в Минске?

Новости Беларуси. 4 сентября все вместе будем болеть за нашу сборную, которая в третьем матче квалификации сразиться с командой из Словении.

На кону – путёвка на зимнюю Олимпиаду.

До этого белорусы одержали уверенные победы в двух предыдущих встречах, обыграв фаворитов группы, датчан и команду из Польши, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

А 3 сентября гости турнира в свой выходной прогулялись по праздничному Минску.

Адам Боржецки, защитник сборной Польши:

Город сегодня полон людей. Мы знаем, что в Минске большой праздник, все веселятся и хорошо проводят время. Думаю, что мы так же хорошо отдохнём.