Новое звучание Скорины и современное книгоиздание: в Минске состоялась встреча зарубежных литераторов

Новости Беларуси. Белорусская столица принимает в эти дни зарубежных литераторов.

Тема встречи: наследие Скорины, его слово в современном мире.

По мнению авторов, творчество известного всему мира первопечатника должно получить новое звучание.

Но не только история в центре внимания участников. Писателей из разных стран волнует ряд одинаковых проблем. Например, как издавать книги в новых современных условиях?

Ведь сегодня государство не всегда имеет возможность поддержать каждого писателя.

Особенно актуально эта тема звучит накануне Дня белорусской письменности, который пройдет завтра в Рогачеве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лилия Ананич, министр информации Республики Беларусь:

У Дня беларускаг пісьменства ёсць свае традыцыі: і «Дарога да святыні», навукова-практычная канферэнцыя «Рагачоўскія чытанні», і круглы стол «Сугучча», і паказ лепшых дасягенняў беларускага кнігавыдання. Разам с тым, у гэтім годзе ўпершыню Сталічнае тэлебачанне з’яўляецца партнёрам па арганізацыі вось гэтага цудоўнага агульннацыянальнага свята.