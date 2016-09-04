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Минский полумарафон-2016: маршрут, участники и призовой фонд

04 сентября 2016 07:31
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Новости Беларуси. Центр Минска 4 сентября будет жить в спортивном ритме. Буквально через полчаса у Дворца спорта стартует Минский полумарафон-2016.

Для участия уже зарегистрировались более 14 тысяч человек, как профессионалов, так и любителей.

Есть среди участников и зарубежные гости. Россия, Литва, Австралия, Мексика, Индия, США — всего представители 42 стран. Среди участников полумарафона, к слову, есть и сотрудники нашего телеканала. 

Маршрут проходит по красивейшим местам белорусской столицы. По пути бегунов ждут исторические достопримечательности, удивительная панорама Троицкого предместья, современный Минск.

Впервые по итогам соревнований будут выбраны мисс и мистер Минского полумарафона.

Призовой фонд составит почти 25 тысяч долларов.

Причём за новый рекорд трассы победитель получит дополнительный бонус, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# общество # Минский полумарафон

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