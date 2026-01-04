Определиться с будущей профессией! День открытых дверей прошёл в БГУИР

Возможностью познакомиться с организацией учебного процесса и преподавателями воспользовались сотни старшеклассников, которым в этом году предстоит сделать важный выбор. В стенах университета для них организовали познавательный квест, а также рассказали о возможностях трудоустройства после окончания вуза. БГУИР активно сотрудничает с крупными предприятиями, где ежегодно начинают свой трудовой путь сотни выпускников.

Тут очень хорошие педагоги. Я думаю, тут очень будут интересные лекции. Рассматриваю, потом пойти в банк. И как раз таки студенты подсказали, что очень многие идут сразу после третьего-четвертого курса. Их приглашают, они смотрят, как будут в будущем работать.

С детства интересовался информационными технологиями. И, наверное, даже с класса седьмого решил, куда буду поступать. Для меня он более крутой, больше слышал про него. И много кто мне говорил, что с корочкой БГУИРа легче устроиться на работу.

Набор специальностей в БГУИР, которые постоянно дополняются новыми направлениями, – проходные баллы, сроки подачи документов, организация досуга, проживание в общежитии – преподаватели и руководство вуза ответили на вопросы будущих студентов, а также их родителей. Для тех, кто не смог приехать в Минск, университет в День открытых дверей организовал онлайн-трансляцию.

Василий Бондарик, заместитель ответственного секретаря приемной комиссии Белорусского государственного университета информатики и радиоэлектроники: Линия у нас открыта, у нас есть и Telegram-канал, и по телефонам отвечают представители приемной комиссии на все актуальные вопросы.

Вадим Богуш, ректор Белорусского государственного университета информатики и радиоэлектроники:

Всегда интересует наших абитуриентов, как там будет складываться ситуация, бюджет, платное и так далее. На самом деле, традиционно у нас в топе специальности, связанные с разработкой информационных систем, с разработкой программного обеспечения, и мы, в принципе, подходим к тому, что разница в проходных баллах между бюджетом и платной формой получения образования становится совсем не драматической. То есть в 20-30 баллов и не более.

БГУИР – флагман белорусского IT-образования. Кадры в сфере микроэлектроники готовят только здесь. Кроме того, вуз единственный в стране набирает студентов на дистанционное обучение по пяти специальностям. Это отличная площадка для тех, кто намерен связать свою профессию с исследованиями в одной из самых перспективных сфер.