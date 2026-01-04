Коллектив Синодального отдела БПЦ удостоен премии Президента Беларуси «За духовное возрождение»

За развитие новых направлений социального служения церкви и большой вклад в дело пастырской опеки. Коллектив Синодального отдела Белорусской православной церкви удостоен специальной премии Президента Беларуси «За духовное возрождение», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сообщество развивает 19 направлений соцподдержки. В этом списке – духовные комнаты в детских больницах, хосписное уходовое служение, благотворительные акции, помощь с трудоустройством. Отдельное внимание – гуманитарной помощи. Синодальный отдел тесно работает с социально-педагогическими центрами и помогает всем нуждающимся.

Виктория Рябинина, заместитель председателя Синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению Белорусской православной церкви:

Мы привлекаем людей, которые готовы помочь, которые готовы принести, допустим, подарок какой-то или как-то поучаствовать, мастер-класс провести. И вырученные средства либо принесенный подарок передаются пансионатам либо в учреждения лечебные, хосписы и так далее. В этом году Синодальный отдел планирует запустить кризисный центр помощи экзархата. Это место, куда каждый человек сможет обратиться и получить юридическую или психологическую консультацию по самым разным жизненным вопросам. Кроме того, некоторые проекты получат новое развитие.