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Коллектив Синодального отдела БПЦ удостоен премии Президента Беларуси «За духовное возрождение»

04 января 2026 07:39
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За развитие новых направлений социального служения церкви и большой вклад в дело пастырской опеки. Коллектив Синодального отдела Белорусской православной церкви удостоен специальной премии Президента Беларуси «За духовное возрождение», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Коллектив Синодального отдела БПЦ удостоен премии Президента Беларуси «За духовное возрождение»-2

Сообщество развивает 19 направлений соцподдержки. В этом списке – духовные комнаты в детских больницах, хосписное уходовое служение, благотворительные акции, помощь с трудоустройством. Отдельное внимание – гуманитарной помощи. Синодальный отдел тесно работает с социально-педагогическими центрами и помогает всем нуждающимся.

Коллектив Синодального отдела БПЦ удостоен премии Президента Беларуси «За духовное возрождение»-4

Виктория Рябинина, заместитель председателя Синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению Белорусской православной церкви:
Мы привлекаем людей, которые готовы помочь, которые готовы принести, допустим, подарок какой-то или как-то поучаствовать, мастер-класс провести. И вырученные средства либо принесенный подарок передаются пансионатам либо в учреждения лечебные, хосписы и так далее.

В этом году Синодальный отдел планирует запустить кризисный центр помощи экзархата. Это место, куда каждый человек сможет обратиться и получить юридическую или психологическую консультацию по самым разным жизненным вопросам. Кроме того, некоторые проекты получат новое развитие.

Коллектив Синодального отдела БПЦ удостоен премии Президента Беларуси «За духовное возрождение»-6

Иерей Роман Артемов, председатель Синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению Белорусской православной церкви:
Это развитие тех проектов масштабизации, потому что каждый проект, который разработан с Синодальным отделом, он не разрабатывается локально, он разрабатывается с учетом возможности масштабизации и развития в регионах. Уже сейчас часть проектов, таких как комнаты духовной помощи, социально-педагогический центр, есть специальный у нас проект, связанный именно с этим, они уже пошли в регионы. И в последующем мы хотели бы, чтобы другие наши проекты также были масштабизированы.

Премия Президента Республики Беларусь «За духовное возрождение» учреждена в 1997 году. Ежегодно ее лауреатами становятся деятели культуры, искусства, представители религиозных и общественных организаций за выдающиеся достижения в гуманитарной сфере.

# Церковь # Иерей Роман Артемов

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