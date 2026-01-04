Лукашенко: Минск рассчитывает на реализацию всех договорённостей с Мьянмой

Минск рассчитывает на реализацию всех договоренностей с Мьянмой. Об этом говорится в поздравлении Александра Лукашенко исполняющему обязанности Президента Республики Союз Мьянма, Мин Аун Хлайну с Днем Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Активизация белорусско-мьянманских связей в 2025 году подчеркивает приоритетность развития межгосударственного сотрудничества. В этом году общей задачей является эффективная реализация договоренностей, достигнутых во время ряда совместных мероприятий и визитов на высшем и высоком уровнях и зафиксированных в двусторонних документах», – подчеркнул Александр Лукашенко.