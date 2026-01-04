Лукашенко: Минск рассчитывает на реализацию всех договорённостей с Мьянмой
Минск рассчитывает на реализацию всех договоренностей с Мьянмой. Об этом говорится в поздравлении Александра Лукашенко исполняющему обязанности Президента Республики Союз Мьянма, Мин Аун Хлайну с Днем Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
«Активизация белорусско-мьянманских связей в 2025 году подчеркивает приоритетность развития межгосударственного сотрудничества. В этом году общей задачей является эффективная реализация договоренностей, достигнутых во время ряда совместных мероприятий и визитов на высшем и высоком уровнях и зафиксированных в двусторонних документах», – подчеркнул Александр Лукашенко.
Глава государства отметил, что с теплотой вспоминает встречу с Мин Аун Хлайном в гостеприимном Нейпьидо и надеется на новые контакты в Беларуси, Мьянме или на международных площадках. Александр Лукашенко пожелал мьянманскому лидеру доброго здоровья и успехов на ответственном посту, а народу этой страны – мира и единства.