День Октябрьской революции в Минске: на площади Независимости возложили венки к памятнику Ленина

Новости Беларуси. Красный день календаря. В Минске возложением цветов к памятнику Ленина и митингом отметили День Октябрьской революции. На площади Независимости собрались представители общественных организаций, дипломатического корпуса, трудовых коллективов и молодежь. Для этих людей идеи равенства, объединения и солидарности трудящихся актуальны и в наше время.

Именно благодаря событиям 7 ноября 1917 года люди получили право на труд, образование, отдых, право участвовать в управлении страной, а народы – на самоопределение, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Игорь Карпенко, первый секретарь Коммунистической партии Беларуси, заместитель председателя Минского городского исполнительного комитета:

Если сегодня говорить об идеях Октябрьской революции, то, конечно же, они трансформируются под влиянием времени. И сегодня мы можем многие эти идеи увидеть в нашей социально-ориентированной модели государства. Это и вопросы социальной справедливости, и уважение человека, его труда, и обеспечение старости, равная доступность к образованию и здравоохранению. Это идеи коллективизма и интернационализма. И сегодня можно сказать о том, что наше социально-ориентированное государство, строя свое суверенное государство, современная Беларусь очень многое впитала из тех идей, которые провозгласила Октябрьская революция.

События, которые произошли ровно 99 лет назад в Петрограде, коренным образом повлияли на ход истории: вооруженное восстание, взятие Зимнего дворца, победа социалистической революции. В тот же день исполком Минского совета издал приказ о переходе власти в городе и его окрестностях к Советам.

С Днем Октябрьской революции соотечественников поздравил Президент Беларуси.

«Доступные социальные блага, идеалы равноправия, мира, межнационального согласия, сложившиеся в советскую эпоху, актуальны и поныне. СССР осуществил мощный рывок в развитии промышленности, сельского хозяйства, энергетики, космических технологий, заложив основу для целых отраслей производства, новых направлении исследований. Успехи Советского Союза в сфере культуры и спорта стали достоянием всего человечества и принесли стране мировую славу», – говорится в поздравлении Александра Лукашенко.