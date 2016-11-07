В Витебске после реконструкции для обслуживания почти 50 тысяч женщин открылась женская консультация

Новости Беларуси. Ко Дню Октябрьской революции в Витебске открыли женскую консультацию Октябрьского района города. Здесь проведена масштабная реконструкция. Созданы все условия для работы медиков и комфорта их пациенток. Помощь здесь будут оказывать почти 50 тысячам женщин, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Инна Шабашова, заведующий женской консультацией № 3 Витебского областного клинического роддома № 1:

Женщины у нас труженицы, они загружены работой, семейными проблемами. И, приходя сюда, конечно, хочется немножко расслабиться, побеседовать с доктором, порешать свои проблемы, касающиеся здоровья. Но и получить какой-то положительный заряд от доктора.

К слову, в Витебской области в этом году родилось почти 11 тысяч детей. Половина из них – в областном центре. Это плюс 150 малышей к аналогичному периоду прошлого года. Так что эта консультация не останется без посетителей.

Одной из первых созданные здесь условия оценила многодетная мама Валентина Вялова. В этой консультации на учет она становилась 8 раз.

Валентина Вялова, многодетная мама, житель Витебска:

Все они разные, хоть они все в одной семье, но все они разные. А в консультации, да, здесь со всеми стояла. Очень много чего изменилось. Вообще, намного удобней теперь. И красиво все. Надеюсь, что будет для мамочек удобно.