Фильм «Кормилец» о тракторе «Беларус» новосибирских режиссеров завоевал в Каннах двух серебряных дельфинов

Новости Беларуси. Белорусский крейсер полей хорошо знаком не только в Кыргызстане. За 70 лет тракторы «Беларус» исколесили поля в 76 странах мира. А после «каннского» успеха короткометражки «Кормилец» на кинофестивале во Франции наши тракторы – это мировая знаменитость. Понятно, что нам-то – белорусам – железная лошадка уже давно как родная. А каким он все-таки видится со стороны? Если беспристрастно. Корреспондент СТВ отправилась в Новосибирск, где живут авторы ленты, чтобы разобраться, за что дают сразу двух серебряных дельфинов. А перед этим в числе первых увидела новый шедевр белорусского машиностроения на экспериментальной площадке МТЗ.

Команда «мотор!» – и не только заводится новый «Беларус», но и побежала вперед кинолента минского тракторного. Официальная премьера красавца-рекордсмена – 7 ноября. Эта машина с легкостью может заменить на поле 15 обычных тракторов. В прокат, обещают, выйдет во многих странах.

Сергей Петухов, начальник управления протокола и рекламы ОАО «Минский тракторный завод»:

Самое большое его отличие в мощности. Это самый мощный трактор в классической компоновке. И на данный момент мощность его – 450 лошадиных сил.

Сейчас тракторы под брендом минского завода знают практически на всех континентах – от Америки до Азии. В некоторых странах белорусский трудяга – самое настоящее мерило благосостояния, его предлагают в качестве выкупа за невесту, печатают на деньгах и воссоздают в игровой реальности. И даже возраст не помеха. Старичка-белоруса мы встретили и на улицах Новосибирска.

В Сибири, где погодные условия далеко не простые, именно белорусский трактор иногда в шутку называют местным героем, потому что именно он помогает расчищать дороги, освобождать город от пробок. А недавно этот своеобразный герой стал героем и киноленты, проложил дорогу из Новосибирска в Канны.

В этом году на каннских дельфинов претендовало рекордное число рекламных фильмов – больше тысячи. А заявки подавали представители почти двух сотен стран. И сразу две награды завоевал ролик о белорусском тракторе.

В поисках «Беларуса» и его владельцев команда из Новосибирска пролетела тысячи километров и посетила 10 стран. И в каждой все больше убеждалась: «Беларус» – не машина, не техника и не оборудование – член семьи. Или даже больше.

Этот самый фермер из Норвегии, по словам режиссера Олеси, пылинки с трактора сдувает. Помощник надежный, работает вместе со скандинавом уже пять лет. А выглядит как новый. А, например, в Никарагуа – еще одной стране, куда вслед за «Беларусом» отправилась девушка, даже самые старые модели и те на ходу.

Олеся Барковская, режиссер фильма «Кормилец»:

Меня удивило, что в Никарагуа было очень много тракторов «Беларус». Мне показалось, что все тракторы, которые есть в этой стране, это «Беларус». Даже старые, совсем ржавые, покрашенные миллион раз. На них все равно ездят.

А вот чтобы снять белорусский трактор на фоне египетских пирамид, Петр даже ненадолго пожертвовал своей свободой – молодого человека забрали в тюрьму – в объектив попадали засекреченные военные объекты. За время съемки ролика режиссера задержат еще три раза, в том числе и за ненамеренное пересечение границы. Но все равно трактору – только самые теплые слова и трепетное отношение.

Петр Пчельников, режиссер фильма «Кормилец»:

Его называют другом семьи, кормильцем.

Трактор сам рассказывает о себе, сам делится своими впечатлениями о каждой стране. Например, доволен Пакистаном, ведь там для сельскохозяйственного друга не жалеют украшений.

Машина одна и та же, а вот обычаи и страны разные. И хлеб, который надо добывать, тоже. Рисовые или банановые плантации, горные склоны, пески или топи – наша машина проходит везде.

Евгений Барковский, продюсер кинокомпании:

Когда мы снимали в Абхазии, начальник сельхозуправления говорит: «Когда у нас была война в 1993 году, это единственная техника, которая нас спасала. Мы на ней могли возить раненых, подвозить патроны. Мы его заправляли рапсовым маслом и оно чуть-чуть горело, мазутом, чтобы толкнуть его, он завелся, поехал и повез жизнь за собой».

Продюсер проекта назовет еще не одну причину, по которой трактор горячо любим теми, кто с ним работает. И прост в ремонте, как говорится, сразу в поле можно подлатать друга, и долговечен.