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Постельное белье с карманами и специальным клапаном изобрела 17-летняя жительница Бобруйска

07 ноября 2016 10:48
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Новости Беларуси. Для победы над холодом и ленью. Постельное белье с карманами и специальным клапаном изобрели в Бобруйске. Идея Татьяны Курлович (ей, к слову, только 17 лет) теперь ждет промышленного воплощения.

Захотел почитать книжку или «полистать» новости на планшете – пожалуйста, просовывай руки в отверстия, а тело останется в тепле. При необходимости эта деталь пододеяльника отстегивается и пристегивается, чтобы во сне ничего не мешало. 

Татьяна Курлович, учащийся Бобруйского автотранспортного колледжа:
Сейчас в век сенсора у всех сенсорные телефоны. Кто-то на стол кладет, кто-то на пол, можно нечаянно наступить, пролить что-то.

Идея создать такой комплект постельного белья пришла к девушке в один из дождливых осенних вечеров. Сама придумала, сама сшила, сама пользуется. Сейчас все усилия отдает другой идее – запуска своей разработки в массовое производство, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# общество # Изобретения

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