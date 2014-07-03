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День Независимости в Витебске стартовал с митинга у Монумента воинам освободителям

03 июля 2014 10:42
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Новости Беларуси. День Независимости и 70-летие освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков широко отмечают и в Витебске. По традиции основные события двойного праздника развернулись на площади Победы.

Стартовал в Витебске праздник с митинга у Монумента воинам освободителям. Здесь же почтили память павших в сражениях солдат, партизан, подпольщиков и тех ветеранов, которые, к сожалению, уже не с нами.

Владимир Маханьков, ветеран Великой Отечественной войны:
Когда освобождали нашу родную Беларусь, это была страшная картина, ужасающая, мрачная. Картина, которую смотреть было очень тяжело, больно. Сегодня Беларусь расцветает.

Сергей Щур:
Я вижу сегодня Беларусь красивую, яркую, добрую. Спасибо ветеранам, что они дали нам жизнь, что у нас мир красивый.

Позже праздник продолжился на другой стороне площади Победы, символизирующей современность.

До самого вечера здесь будут выступать творческие коллективы региона, а также пройдет акция «Споем гимн вместе!» А всего полчаса назад здесь закончилось яркое выступление гостей города – центрального пограничного ансамбля ФСБ России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# общество # Праздничные даты # Парад в Минске 3 июля # День Независимости 3 июля в Беларуси

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