Александр Лукашенко и Владимир Путин возложили венки к монументу Победы в Минске 2 июля

Новости Беларуси. Праздничные мероприятия в Беларуси начались еще накануне.

Одна из самых торжественных церемоний – возложение к вечному огню на площади Победы в Минске – прошла поздно вечером. Впервые на ней присутствовали сразу два президента – Беларуси и России.

Символично, что наряду с 70-летием освобождения Беларуси юбилей празднует и сам монумент Победы. В этом году ему уже 60 лет.

Белорусский и российский народы во время Великой Отечественной вместе боролись за мирное будущее. Благодаря их мужеству и героизму сегодня мы живем в суверенной и независимой стране. А монумент Победы каждый день напоминает об этом подвиге, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Борис Шустерман, ветеран Великой Отечественной войны:

Мне очень приятно, что я дожил до такого праздника. 3 июля 1944 года я воевал на карельском фронте и освободил Минск.

Василий Гончаров, ветеран Великой Отечественной войны:

С великим удовольствием встречаю праздник этот. Удивительное отношение исключительно к ветеранам.

Мария Ягодницина, ветеран Великой Отечественной войны:

Я хочу сказать, что в жизни каждого человека бывают незабываемые минуты. Такой день у нас настал сегодня. Я хочу первые слова благодарности сказать организаторам этого мероприятия, нашему Президенту и пожелать всем мира, добра и много сил.