В Могилеве праздничные мероприятия по случаю Дня Независимости развернулись на Буйничском поле

Новости Беларуси. В Могилеве День Независимости отмечают с самого утра. Торжественный митинг и театрализованный праздник собрал на мемориальном комплексе Буйничское поле тысячи людей. К главному символу героизма советского народа, проявленному в годы Великой Отечественной, возложили цветы и венки представители всех уголков Могилевской области.

Ветераны вручили «Книгу памяти и славы». На ее страницах собраны личные истории жизни участников войны.

Книга теперь будет храниться в обновленной экспозиции областного краеведческого музея, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Анатолий Любченко, председатель Могилевского областного совета ветеранов:

Мы оставили эту память на все века для нашей молодежи. Пусть смотрят, читают и знают, какими были мы и что нам пришлось пережить ради сегодняшнего дня, ради Дня Независимости, освобождения наших народов, нашей белорусской республики.

Леонид Морозов, ветеран Великой Отечественной войны:

Это большой праздник, а для меня вдвойне. Я ведь освобождал Могилев в 1944 году. И получил медаль «За отвагу».