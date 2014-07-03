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В Могилеве праздничные мероприятия по случаю Дня Независимости развернулись на Буйничском поле

03 июля 2014 10:35
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Новости Беларуси. В Могилеве День Независимости отмечают с самого утра. Торжественный митинг и театрализованный праздник собрал на мемориальном комплексе Буйничское поле тысячи людей. К главному символу героизма советского народа, проявленному в годы Великой Отечественной, возложили цветы и венки представители всех уголков Могилевской области.

Ветераны вручили «Книгу памяти и славы». На ее страницах собраны личные истории жизни участников войны.

Книга теперь будет храниться в обновленной экспозиции областного краеведческого музея, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Анатолий Любченко, председатель Могилевского областного совета ветеранов:
Мы оставили эту память на все века для нашей молодежи. Пусть смотрят, читают и знают, какими были мы и что нам пришлось пережить ради сегодняшнего дня, ради Дня Независимости, освобождения наших народов, нашей белорусской республики.

Леонид Морозов, ветеран Великой Отечественной войны:
Это большой праздник, а для меня вдвойне. Я ведь освобождал Могилев в 1944 году. И получил медаль «За отвагу».

# общество # Праздничные даты # Фотофакт # Парад в Минске 3 июля # День Независимости 3 июля в Беларуси # Анатолий Любченко

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