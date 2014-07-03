Торжественное шествие открыло День Независимости в Гомеле

Новости Беларуси. В Гомеле, как, собственно, и в десятках других городов нашей страны, уже стартовали торжества по случаю 70-тилетия освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков и Дня Независимости.

Тысячи гомельчан прошли по центральной улице города над Сожем плечом к плечу с теми, кто своей кровью добывал белорусскую независимость на фронтах Великой отечественной.

В эти минуты на площади Труда в Гомеле торжественный митинг продолжается, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Иван Кондрусев, ветеран Великой Отечественной войны:

Отечественная называется потому, что мы все боролись не за какую-то мифическую свободу, а для того, чтобы наш белорусский народ приобрел свою государственность и жил как все свободные народы.