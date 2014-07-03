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День Независимости в Могилеве: концертная программ и велоконкурсы

03 июля 2014 13:47
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Новости Беларуси. Замечательным праздником на городских фонтанах продолжились торжества в Могилеве. Концертная программа с участием детей привлекла сотни могилевчан и гостей города. На площади «Звезд» танцевали и пели только с акцентом на национальные белорусские традиции.

В Печерском лесопарке собралось любители здорового образа жизни. На велосипеды сели все от мала и до велика. Многие приехали всей семьей.

Ближе к вечеру главной праздничной площадкой Могилева станет Площадь Славы. Новое имя Советская площадь получила именно в этот знаковый для всей страны день, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Вероника Крит:
Очень радуюсь, что много детей, что город устраивает такие праздники для детей, для молодежи. Для детей маленьких тут развлечения и для тех, кто постарше. Даже мы, 1,5 года, нашли, что делать. Весело, хорошо.

# общество # Праздничные даты # Парад в Минске 3 июля # День Независимости 3 июля в Беларуси

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