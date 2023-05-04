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Салют ко Дню Победы в Минске произведут сразу из шести точек

04 мая 2023 13:44
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Новости Беларуси. Белорусы уже во всю готовятся к 9 Мая. Встречать главный праздник традиционно будем с размахом. В Минске торжество откроет «Шествие поколений». Поучаствовать в мероприятии смогут все желающие, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Салют ко Дню Победы в Минске произведут сразу из шести точек-1

Праздничная процессия двинется по проспекту Независимости к площади Победы. Начало запланировано в 11:00. На протяжении дня гулянья развернутся в каждом районе города. Главная праздничная площадка со сценой и торговыми рядами традиционно разместится у Дворца спорта. А в парке Победы можно будет послушать оркестр и поближе познакомиться с образцами военной техники. Кульминацией праздника станет традиционный салют. В Минске залпы произведут сразу из шести точек. Фейерверк запланирован на 23:00. 

Салют ко Дню Победы в Минске произведут сразу из шести точек-4

Ольга Чемоданова, начальник главного управления идеологической работы и по делам молодежи Мингорисполкома: 
Уже сейчас в Минске проходят народные возложения – это такой традиционный ритуал, когда все собираются вместе, чтобы почтить память и отдать дань уважения всем, кто погиб в годы Великой Отечественной войны. Кроме того, концертная программа предусмотрена в те три основных выходных дня. И 7, и 8, и 9 мая во всех районах нашей столицы пройдут мероприятия, которые будут посвящены празднованию Великой Победы. И, в первую очередь, это концертная программа. Мы будем слушать музыку в том числе и военных лет. 

Салют ко Дню Победы в Минске произведут сразу из шести точек-7

Основным и самым масштабным мероприятием в преддверии праздника станет торжественное собрание и концерт мастеров искусств во Дворце Республики, который состоится уже завтра, 5 мая, в 17:00. 

# Великая Отечественная война # общество # Ольга Чемоданова # Фотофакт

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