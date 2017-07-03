Забег на лыжероллерах прошел в Минске 3 июля

Новости Беларуси. На каждой праздничной площадке 3 июля своя оригинальная программа. Так, в Заводском районе столицы День Независимости отмечают по-спортивному. Здесь прошел забег на лыжероллерах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Спринтерские дистанции распределили по возрастам. Самым юным участникам – 9 лет, они бежали километр. Старшим – по 18. Для них подготовили испытания посложнее: преодолеть пришлось 3 километра. В соревнованиях приняли участие лучшие лыжники и биатлонисты со всех уголков страны.