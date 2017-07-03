Прямой эфир

Забег на лыжероллерах прошел в Минске 3 июля

03 июля 2017 12:13
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. На каждой праздничной площадке 3 июля своя оригинальная программа. Так, в Заводском районе столицы День Независимости отмечают по-спортивному. Здесь прошел забег на лыжероллерах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Спринтерские дистанции распределили по возрастам. Самым юным участникам – 9 лет, они бежали километр. Старшим – по 18. Для них подготовили испытания посложнее: преодолеть пришлось 3 километра. В соревнованиях приняли участие лучшие лыжники и биатлонисты со всех уголков страны.

Забег на лыжероллерах прошел в Минске 3 июля-1

# общество # Фотофакт # Джанет Джексон # День Независимости

Другие новости рубрики

Все новости
Обзор социальных сетей: как празднуют 3 июля в Минске
03 июля 2017 11:51

Обзор социальных сетей: как празднуют 3 июля в Минске

Парад 3 июля 2017: как это было
03 июля 2017 11:44

Парад 3 июля 2017: как это было

Телеверсию парада в честь Дня Независимости Беларуси смотрите на СТВ в 21.00
03 июля 2017 11:43

Телеверсию парада в честь Дня Независимости Беларуси смотрите на СТВ в 21.00