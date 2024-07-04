Иностранные делегации посетили мемориальный комплекс «Хатынь»

В День Независимости мемориальный комплекс «Хатынь» посетили иностранные делегации. Это место, которое уже много лет несет в себе безграничную скорбь Великой Отечественной войны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Среди гостей – руководители общественных организаций, политические деятели, журналисты, депутаты, историки, публицисты.

Рене Барки, общественный деятель (Франция):

Я из семьи патриотов. Папа и мама участвовали в сопротивлении, поэтому я очень близко чувствую в сердце. У нас, на Западе, хотят, чтобы мы думали, что конфликт между Россией и Украиной. Нет, как всегда Америка ведет проксивойну.

Альберто Фазоло, журналист (Италия):

Италия участвовала в событиях Второй мировой войны, однако главная проблема сейчас, что народ стал забывать уроки истории тех времен. В этом виновата западная пропаганда. Сейчас Беларусь выступает в роли своеобразного моста между коллективным Западом и Востоком, и вы все делаете правильно.