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Иностранные делегации посетили мемориальный комплекс «Хатынь»

04 июля 2024 07:27
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В День Независимости мемориальный комплекс «Хатынь» посетили иностранные делегации. Это место, которое уже много лет несет в себе безграничную скорбь Великой Отечественной войны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Иностранные делегации посетили мемориальный комплекс «Хатынь»-1

Среди гостей – руководители общественных организаций, политические деятели, журналисты, депутаты, историки, публицисты.

Иностранные делегации посетили мемориальный комплекс «Хатынь»-4

Рене Барки, общественный деятель (Франция):
Я из семьи патриотов. Папа и мама участвовали в сопротивлении, поэтому я очень близко чувствую в сердце. У нас, на Западе, хотят, чтобы мы думали, что конфликт между Россией и Украиной. Нет, как всегда Америка ведет проксивойну.

Иностранные делегации посетили мемориальный комплекс «Хатынь»-7

Альберто Фазоло, журналист (Италия):
Италия участвовала в событиях Второй мировой войны, однако главная проблема сейчас, что народ стал забывать уроки истории тех времен. В этом виновата западная пропаганда. Сейчас Беларусь выступает в роли своеобразного моста между коллективным Западом и Востоком, и вы все делаете правильно.

Иностранные делегации посетили мемориальный комплекс «Хатынь»-10

Славное поколение победителей уходит, и многое в устройстве миропорядка нарушается. Противостоять фашизму народы могут только вместе. Бороться с ним – общая задача.

# Великая Отечественная война # общество

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