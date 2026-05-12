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Научить петь можно любого! Светлана Стаценко рассказала, что важнее – талант или трудолюбие

12 мая 2026 09:28
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Анна Меркушевич, корреспондент:
Влюбленная в сцену, она знает, где живет душа белорусской песни и как отличить настоящий талант от мимолетного успеха. Имена ее юных воспитанников на слуху. Они неизменные участники и победители самых престижных музыкальных конкурсов и фестивалей. 

Эти ребята знают, что искусство начинается не с наград, а с терпения и любви. Героиня рубрики «Белорусочки» Светлана Стаценко – заслуженный деятель культуры Республики Беларусь, художественный руководитель Национального центра музыкального искусства имени Владимира Мулявина. Уже 20 лет Светлана Адамовна хранит и приумножает наследие маэстро. И главное – верит в молодых. 

Научить петь можно любого! Светлана Стаценко рассказала, что важнее – талант или трудолюбие-2

Светлана Стаценко, заслуженный деятель культуры Республики Беларусь, художественный руководитель Национального центра музыкального искусства им. В. Г. Мулявина:
Музыка в моей жизни в данный момент – это все, это вся моя жизнь. Петь я любила всегда. Я закончила музыкальную школу, потом закончила училище музыкальное, потом закончила университет, педагогическое музыкальное отделение и связала всю свою жизнь с музыкой. Нужно было работать в Мозыре, откуда я родом. Очень сложно было устроиться в музыкальную школу. Все вакансии были заняты. А моя сестричка Наталья Адамовна работала в общеобразовательной школе учителем музыки, она поделилась со мной своей ставкой. Работа в общей образовательной школе дала мне очень большой опыт и уверенность. 

Моя сестра инициатором была. Она говорит, давай попробуешь в конкурсе «Учитель года». Я говорю, Наташа, ты пойми, что там серьезные педагоги математики, достаточно серьезных дисциплин. А у меня искусство, творчество. Она говорит: попробуй. Вы знаете, я попробовала, я выиграла конкурс «Учитель года» в школе сначала, потом в городе, потом я выиграла конкурс «Учитель года» в области, и я должна была ехать на республиканский конкурс, но, к сожалению, заболела так серьезно, что надо было лежать в больнице. 

Из декретного отпуска я уже вышла не в школу, а уже освободилась место в городском дворце культуры, где я могла открыть свою студию. Она называлась «Юные мастера эстрады». И я начала готовить ребят по той программе, которую придумала сама. Мне было предложено переехать в Минск и возглавить Национальный центр музыкального искусства имени Владимира Георгиевича Мулявина. 

Петь можно научить любого человека. Это я абсолютно точно вам заявляю, потому что я проходила это. Но самое главное условие – это, конечно же, желание. Очень сильное желание. Если родитель отдает ребенка, которому не нравится этим заниматься, результата не будет. Гораздо большие результаты достигали те ребята, которые менее талантливы были, но более трудолюбивы.

Подробности в видео

# Музыка # Светлана Стаценко

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