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День города в Минске – как столица готовится отметить свой 958-й день рождения

04 сентября 2025 17:37
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Минск готовится отметить свой 958-й день рождения. Жителей столицы и гостей города ожидает масштабная культурно-развлекательная программа, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Главной площадкой торжества станет территория у Дворца спорта, где 13 сентября пройдет Олимпийский день. Здесь же развернется большая ярмарка. Торговые точки будут работать до полуночи – финала молодежной концертной программы. К слову, на ней запланировано выступление хедлайнера праздника. Свое творчество гостям и жителям города подарит исполнитель Мот.

День города в Минске – как столица готовится отметить свой 958-й день рождения-2

Елена Нагорная, начальник главного управления торговли и услуг Мингорисполкома:
В рамках празднования Дня города Минска, который является, наверное, одним из главных праздников для жителей и гостей столицы, будет организована праздничная торговля. Мы организуем работу объектов общественного питания в течение двух дней, 13-14 сентября. 14 числа мы будем работать с 13:00 до 21:00. В отдельных районах, таких как Первомайский, Октябрьский, Партизанский, площадки будут организованы в нескольких локациях. Потому что есть возможность и запросы от жителей.

Всего подготовлено более 20 тематических площадок. Традиционный фейерверк в 23:00 станет ярким финалом праздничных мероприятий.

# Мингорисполком # День города в Минске # Елена Нагорная

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