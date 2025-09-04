Какой урожай картофеля рассчитывают получить белорусские аграрии в 2025 году

Со страниц настольной книги каждой советской хозяйки «500 блюд из картофеля» бульба перебралась в социальные сети. Впрочем, весенний ажиотаж длился до первого раннего картофеля, который появился на прилавках, хоть и с опозданием. Сегодня аграрии убирают урожай, чтобы заложить на хранение и до следующего – точно хватило.

На уборке – настоящий эксклюзив. На всю страну всего несколько единиц, едва ли пересчитать на пальцах одной руки. Самоходный картофелеуборочный комбайн первый месяц трудиться на полях хозяйства «Агро-Мотоль». Каждый этап уборки фиксируют камеры и передают картинку в кабину механизатора Виктора Гусько, для которого это восьмой уборочный сезон. Производительность такой техники в 3-4 раза выше аналогов.

Виктор Кусько, механизатор сельхозпредприятия «Агро-Мотоль»: Джойстиком – движение, кнопкой – выгрузка, поднятие, опускание – все управляется кнопками. Четыре рядка берет, а тот два. Не надо ни трактор, ничего – просто сам управляй и все.

В «Агро-Мотоль» предстоит убрать 534 гектара картофеля. Это больше прошлого года на 20 %. Практикуют выращивать и импортные, и отечественные сорта. От чипсовых «Леди Клэр» и «Мэдисон», до ранних «Коломбо» и «Ривьера», не считая тех, что сохранят до следующего сезона: «Ред Скарлет» и «Вектор», «Мастак», «Боярский», «Скарб», «Гала».

В этом году планируют получить 15-16 тысяч тонн картофеля, а отдача от гектара 300 центнеров. 20 % урожая моют и упаковывают, остальной лишь сортируют, чтобы удовлетворить спрос каждого потребителя крупных белорусских торговых сетей. Заложат и в стабфонд.