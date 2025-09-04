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Какой урожай картофеля рассчитывают получить белорусские аграрии в 2025 году

04 сентября 2025 17:30
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Строительство и модернизация овощехранилищ, селекционная работа, полнота ассортимента торговых прилавков – в поле пристального внимания главы государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На прошлой неделе Александр Лукашенко в Кировском районе детально обсудил развитие картофелеводства с аграриями и учеными.

Какой урожай картофеля рассчитывают получить белорусские аграрии в 2025 году-2

Со страниц настольной книги каждой советской хозяйки «500 блюд из картофеля» бульба перебралась в социальные сети. Впрочем, весенний ажиотаж длился до первого раннего картофеля, который появился на прилавках, хоть и с опозданием. Сегодня аграрии убирают урожай, чтобы заложить на хранение и до следующего – точно хватило.  

Какой урожай картофеля рассчитывают получить белорусские аграрии в 2025 году-4

На уборке – настоящий эксклюзив. На всю страну всего несколько единиц, едва ли пересчитать на пальцах одной руки. Самоходный картофелеуборочный комбайн первый месяц трудиться на полях хозяйства «Агро-Мотоль». Каждый этап уборки фиксируют камеры и передают картинку в кабину механизатора Виктора Гусько, для которого это восьмой уборочный сезон. Производительность такой техники в 3-4 раза выше аналогов.  

Какой урожай картофеля рассчитывают получить белорусские аграрии в 2025 году-6

Виктор Кусько, механизатор сельхозпредприятия «Агро-Мотоль»:
Джойстиком – движение, кнопкой – выгрузка, поднятие, опускание – все управляется кнопками. Четыре рядка берет, а тот два. Не надо ни трактор, ничего – просто сам управляй и все. 

Какой урожай картофеля рассчитывают получить белорусские аграрии в 2025 году-8

В «Агро-Мотоль» предстоит убрать 534 гектара картофеля. Это больше прошлого года на 20 %. Практикуют выращивать и импортные, и отечественные сорта. От чипсовых «Леди Клэр» и «Мэдисон», до ранних «Коломбо» и «Ривьера», не считая тех, что сохранят до следующего сезона: «Ред Скарлет» и «Вектор», «Мастак», «Боярский», «Скарб», «Гала». 

В этом году планируют получить 15-16 тысяч тонн картофеля, а отдача от гектара 300 центнеров. 20 % урожая моют и упаковывают, остальной лишь сортируют, чтобы удовлетворить спрос каждого потребителя крупных белорусских торговых сетей. Заложат и в стабфонд.

Подробнее в видеоматериале.

# Сельское хозяйство # Уборочная кампания

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