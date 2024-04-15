Республиканский субботник пройдёт в Беларуси 20 апреля

Совет министров определил целевые объекты, на которые будут направлены средства, заработанные на субботнике. Соответствующее постановление подписал премьер, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Как известно, 20 апреля белорусы выйдут на рабочие места и не останутся в стороне от весеннего благоустройства. Благодаря их участию преобразиться целый ряд объектов, которые связаны с сохранением исторической памяти.

Речь о создаваемом центре патриотического воспитания молодежи в Брестской крепости, реконструкции мемориала «Детям – жертвам войны» в Гомельской области и местах боевой и воинской славы, расположенных в регионах Беларуси и столице.